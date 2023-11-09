楊安妮患先天性肺動靜脈瘤　經常咳血下星期動手術

《全民造星IV》出身的楊安妮 (Win Win）今日（9日）出席直播訪問活動。談及Win Win 早前在社交平台發限時動態，稱毫無預兆突然暈倒，全身失去知覺兼呼吸困難，幸得男友及時發現。今日受訪時她又自爆原來自己患有先天性肺動靜脈瘤，最近經常咳血，準備下星期做手術：「其實醫生就話唔使咁急嘅，不過我自己就想快啲好，所以先揀咗咁快做手術（停工？）我唔可以跳舞但係可以正常郁動，所以好快就會見到我。」表示手術後需要休養一段時間，又不能做劇烈運動，所以現在爭取在手術前完成手頭上的工作。

Win Win同時大談剛推出的第二支單曲《Throw Away》跳舞版本MV，愛舞成癡的她表示不滿第一個版本的MV沒有舞蹈部分，故特意另外安排了一個全舞蹈的版本，過足舞隱：「我係同另一個朋友一齊諗嘅啲舞蹈，不過我其實都係負責跳，佢諗得多啲。」透露接下來將着手準備推出第三首新歌，屆時將會邀請《造星》朋友，包括：Tsoul、C Plus等人及大批跳街舞人士出演新MV，又自言是「Free Rider」：「我淨係負責跳開頭同結尾，中間部分交晒畀佢哋。」

Win Win 亦同時分享了剛試玩「偶像合照 正在生成」的AI遊戲，她選擇了以自己男性化的模樣與「爸爸」許廷鏗合照：「佢全民造星係我導師，我哋都叫佢爸爸，咁我平時同佢合照都係女仔樣，所以今次就想試吓做佢身邊嘅男人。」