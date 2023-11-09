宣萱自爆下顎傾斜要矯正　因太瘦被誤會患病

藝人宣萱今日（9日）到中環出席美食活動，她笑言自己向來為食，品嘗美食會令自己開心，不過亦會為Keep fit而感壓力，故要學會兩者間取得平衡，身體健康才是最重要：「好在就嚟冬天，唔使露太多肉，肥少少都得嘅，哈哈！夏天就會有少少擔心。」她表示早前出席活動後，朋友見她太瘦，還擔心她患病，因此會吃多點東西。又笑言要澄清自己很健康，自爆早前被醫生指有顎骨傾斜問題：「原來牙科都會照顧到下顎，醫生話下顎有啲向下斜，我以為係年紀大，後來戴牙膠矯咗了2個月，所以大家睇起嚟覺得我瘦咗。（後悔太遲發現？）都有咁諗嘅，如果早啲發現可以睇起嚟瘦咗，就可以食多啲嘢。」她表示醫生指若不是做幕前可不用矯正，自己則認為是合適的長遠投資，又笑指並不是「整容」，因自己也很怕做手術：「我每朝都有刮臉、淋巴，依家都唔會痛，最重要係覺得自己健康咗。」

談到工作，她開心表示自己工作很長一段時間，終於可以放假去旅行，坦言COVID後仍未去旅行過：「會去4個地方，日本、韓國、泰國同蘇梅。（韓國有床蝨都去？）要做多啲準備，因為之前買電器送咗2張韓國機票嘛。（同邊個去？）女子組，3個一齊去，如果玩得開心返嚟應該會肥咗，到時要減一減。」