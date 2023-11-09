Hyper Tourer「瀛」造豪奢未來

剛於11月初閉幕的日本移動出行展（前稱東京車展），日產（Nissan）為車迷帶來一款將Omotenashi「日本待客之道」與自動駕駛等先進技術結合的全新豪華概念MPV－－Hyper Tourer。此概念車除了搭載純電驅動技術及e-4ORCE電子四驅系統之外，還配備全自動駕駛技術及V2X（Vehicle to Everything）車聯網功能，車上只有4張可對坐的座椅，巧妙地將日本傳統Kumiki組木工藝風格應用到車上，更將多塊LED屏幕鋪滿地台，營造豪奢未來感。

日式美學 融入設計

全新Hyper Tourer概念車建基於整合了緊湊型組件和高能量密度全固態電池的日產電動車技術願景（Nissan EV Technology Vision）平台架構，超低重心加上車載e-4ORCE電子四驅系統，無論是由駕駛者自主操控，還是將駕駛工作交由全自動系統代勞，都能帶來靈動、平穩、舒適的行車體驗。車身由光滑面板和簡潔有力的線條主導，充滿日式設計美學。其中兩側骨線從前部到後部擋泥板呈對角線流動，以獲得更佳空氣動力學性能。整個車身以一條白色LED燈帶由車頭經兩側一直伸延到車尾，環繞着整部車一圈，極具標誌性。腳下的車輪更注入靈感來自日本傳統Kumiki組木工藝的獨特圖案，營造出超越概念車的高級感。而且車門設計創新，結合滑動和對開兩大設計特色，帶來寬闊的車廂進出空間。

組木工藝 對坐歎茶

採用4座設定的寬敞車廂，以糅合Kumiki組木工藝與Koushi日式格紋圖案鋪陳。整個車廂由一道內置旋轉茶几的組木風飛橋式控制台貫穿，與頭頂上的氣氛燈連玻璃車頂及腳下鋪有8塊呈現波光粼粼水面效果的LED屏幕地板，營造奢華感與科技感十足的出行空間。於全自動駕駛模式時，一對前座椅可180度旋轉至與後座乘客面對面坐，期間乘客可透過隨車的穿戴式顯示器查看和操控設於前部中央多媒體屏幕的導航等資訊。車上的AI系統還可在旅途中監察你的生物特徵，包括腦電波、心率、呼吸和排汗等，自動選播音樂及調校燈光以配合心情。

Hyper Punk「摺」通虛實世界

講到日本傳統手工藝，又點少得摺紙（折り紙Origami），同廠另一款Hyper Punk純電跨界概念SUV，將Origami摺紙風與次世代科技融合，呈現出大膽前衞的新風格。各位如玩過摺紙的話，應該都試過將摺過的紙攤開變回一張紙的經驗，這身披獨特銀漆的車體便帶有此效果，能隨角度和光線幻化出不同顏色。而幾何三角頭尾燈平滑融入車身，與帶有大三角白粗線拉花的23吋輪圈，前衞時尚之餘，亦滿足到空氣動力學性能需要。

Origami摺紙風於中控台、門板及座椅設計進一步延伸。設計團隊將駕駛艙刻意打造成一個現實和虛擬融合的空間，甚至可變成移動創意工作室。車主可透過安裝在車身的攝影鏡頭捕捉四周風景，然後以AI系統按喜好轉換成漫畫風景或圖案，呈現於軚環前的屏幕組，更可經無線網絡連接隨身電子裝備存取資訊。AI系統還能通過內置生物感測器的頭枕，偵測駕駛者的情緒並自動選擇合適的音樂和燈光，營造最能提高創造力的空間。