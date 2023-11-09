周年慶賀　又有好嘢食

餐廳推出消費優惠，總會有很多原因，最終都想吸引客人消費，周年節慶或活動就是一個好理由，再加上有餐廳推出每日驚喜優惠，無論是免費派奶茶、食燒賣或歎地道美食，話都無咁易。

食粥粉麵送芝麻卷

長輩吃早餐時段，除一盅兩牛，油炸鬼白粥也是相當常見。太古「走青」標榜提供高質精緻粥粉麵，因應2周年，餐廳由現時至11月30日，以驚喜價推出多款懷舊手工套餐，當中有葱花蝦米腸、鮮蝦雲吞麵、叉燒包、手打墨魚餅、厚切豬膶鹹雞粥、鴛鴦臘腸卷和煉奶桂花白糖糕等，客人惠顧懷舊套餐，可免費獲手工芝卷1條及懷舊樽裝飲品1瓶。

平歎外賣

近年消費模式轉變，喜歡買外賣多過堂食。戶戶送因應8周年，於11月13日至26日，顧客於指定餐廳揀選美食後輸入優惠碼，可享下5張訂單滿HK$100減HK$50的優惠。除此之外，品牌聯同4間餐廳於11月12日在旺角推出戶戶送大牌檔1日快閃活動，用戶只要完成指定步驟，當日下午12時至晚上8時換取港式美食乙份，當中包括地道肉餅、手撕雞、各款椰子燉湯、卡邦尼焗豬扒飯配溫泉蛋或避風塘豬扒飯等菜式，先到先得，送完即止。

免費飲奶茶

除了咖啡，奶茶也是港人喜愛的醒神之選，品牌黑白今年舉行第十一屆港式奶茶日，現時至11月30日的星期一至五，全港100間指定茶餐廳會有免費派發港式奶茶活動，到時大家可在指定時間領取享用，數量有限，派完即止。同時間，品牌邀請本地插畫師推出限量版龍仔、龍女生肖茶杯套裝，大家只要完成指定消費和登記，就有機擁有，想知道更詳情，記得留意品牌社交平台喇！

火鍋任食無限時

天氣涼涼地，最好就是去食火鍋。日式火鍋放題專門店牛之鍋因應9周年，推出風味烤鰻魚火鍋放題，美洲鰻魚用日式手法起骨和白燒，配川式麻辣或醬香口味，吃過後加濃湯變火鍋湯底，最好不過。現惠顧2小時基本火鍋放題套餐，可用優惠價升級為風味烤鰻魚任食。另外，現時至11月30日，星期一至四推出晚市無限時間任飲任食。正日生日和前後1日惠顧晚市放題，2人同行壽星可享75折、4人同行壽司有半價、6人同行壽星有25折，如果8人或以上，壽星可以免費歎火鍋，更加開心。

每日驚喜配搭

除了周年慶，灣仔日式居酒屋OZAKAYA決定每日都推出驚喜，Tasty Monday享用輕量版嘗鮮套餐有買二送二，Sake Tuesday揀選輕量版嘗鮮套餐的客人，可用優惠價歎清酒組合，Cheers Wednesday的招牌雞尾酒買一送一，Happy Thursday的全日歡樂時光，除有精選飲品買一送一，也可以優惠價暢飲特選飲品。 Perfect Friday可於下午5時起在特色吧台以優惠價享用唐揚炸雞配瓶裝吀酒，Drinking Saturday由下午5時起無酒精雞尾酒及日本威士忌買一送一，Brunchy Sunday於中午及晚上指定時間供應全日早午餐，加無限暢飲客人可延長享用時間。另外，客人消費滿指定金額，可獲晚市堂食優惠券。午餐時段惠顧午市套餐可獲1個印章，儲齊5個可兌換甜品，10個可換午市套餐一客，讓你每日都有口福。

豪食燒賣

要數本地街頭小食，燒賣肯定在頭三甲，鴻福堂因應15周年感謝祭，特別為會員推免費派發總值HK$150,000的電子優惠券，指定會員逢星期三可憑手機應用程式領取各式優惠券，包括有買一送一、購物折扣和低至半價優惠等。在11月內，首15名會員累積最高消費金額，每人可獲150張燒賣e券，無論獨食或請朋友豪食都得。會員消費更有8至15%的儲值回贈，感覺更抵。