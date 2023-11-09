與陳國坤夫妻檔又拍劇　黃依汶嫌棄嗌冇新鮮感

藝人陳小春、謝天華、陳國坤、張建聲、歐陽靖（MC Jin）、陳山聰和黃依汶等，今日（9日）到尖沙咀出席邵氏有份投資的網劇《反黑2》發布會，大會宣布新一季加碼至60集，逾百演員演出，並會延續第一季的故事。

發布會先安排第一季演員陳國坤、陳小春、張建聲等上台分享，之後輪到第二季新加入的演員謝天華、陳山聰、陳煒及MC Jin等，陳山聰專誠由內地趕回港出席，而MC Jin甫上台即Rap住唱：「今日嚟到呢到好齊人，我呢個small potato都唔敢咁沙塵。」

陳國坤和太太黃依汶在劇中延續第一季再合演夫妻，惟黃依汶在劇中的變化比較大，新一季相隔6年再開拍，可有擔心導演宋本中未能寫好劇本？身兼監製的陳國坤表示：「一啲都唔擔心，知佢不斷有改良劇本，咁啱疫情期間困住咗，正好畀佢更加多時間雕琢劇本。」

黃依汶亦附和說：「宋本中真係用咗好多時間，佢係小鬼才導演，見佢工作室貼滿大字報，睇得出呢6年嘅心機。」近年專注照顧兒子的黃依汶，今次為挺老公再次拍劇，她笑言：「可惜現實同戲中又係佢，希望今次有啲新感情線玩吓。」身旁的陳國坤笑言：「畀個小鮮肉你囉！」該劇將於12月尾開機，屆時兩公婆都要開工，未必有時間照顧兒子，黃依汶笑言希望囝囝不要投訴。問到兒子對拍戲可有興趣？陳國坤說：「我有問過佢，仲叫佢即場喊，但佢做唔到，但有興趣睇父母做戲，最鍾意係踢波。」

陳小春和好拍檔謝天華一起訪問，小春笑言除非導演不要他，所以第二季都有份演出，亦很佩服導演埋首寫劇本的耐力。問他可有意叫太太參演一角？小春笑言：「通常男主外，女主內，如果唔係冇人照顧小朋友。」

天華則表示這季比上一季更加劇力萬鈞，角色會比「Laughing哥」更勁，內容亦更精彩，他說：「我只當自己係新人，亦唔會帶住壓力開工，因為成班演員都認識。（角色掀《古惑仔》回憶？）一定有，但係角色唔同，所以演出嚟個感覺都唔同。」

至於相隔10年再度拍劇的MC Jin，形容今次是飾演「搞搞震」的社團人物，自己將會全力以赴演好角色，他笑言：「自己當年30幾歲演古惑仔角色，依家再演已經40幾歲，但依然可以融入角色。」