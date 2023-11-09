方皓玟受夠3年半劣食體重跌新低　無奈辭退傭人姐姐

歌手馮允謙（Jay）與方皓玟（小明）今日（9日）出席地產項目活動，Jay受訪時表示仍在努力中，期望有朝一日能成為業主，：「我鍾意做運動，希望會所有得做Gym，最好有籃球場因為我鍾意打籃球。」他表示閒時亦會到街場與陌生人切磋球技，問到目標是否過千呎豪宅？他笑謂：「600呎，2至3間房，一間爸爸媽媽返嚟可以瞓，一間自己做嘢用，一間自己瞓。」他笑指要將經常獨霸電視的弟弟踢走：「有時做完嘢返屋企，又或者星期六、日想睇籃球，佢就開住部電視喺度篤手機，佢睇嘅嘢我又唔鍾意睇。」問到佢哋自己目標還有幾遠？他笑言應該要工作多10年。

至於小明就表示希望居所能旺中帶靜：「想交通方便，一落到街就買到嘢，最好有2個洗手間，一個工人姐姐用。」她苦笑指忍受了3年半由工人姐姐烹調的劣食，笑言現時體重跌至人生新低點全因對方：「肉餅整到好硬，新鮮石班可以煮到變鹹魚。」她表示工人每天只需要處理晚餐：「午餐阿仔喺學校食，以前我哋食晚餐會慢慢食傾吓偈，呢幾年5分鐘嗱嗱聲食完算。」她表示剛於昨日依足勞工法例，以一個月代通知金將工人姐姐即時辭退，新工人今日已上班，笑言很期待今天的晚餐：「我叫咗佢整奄列，希望嚟緊有啖好食可以肥返啲。」