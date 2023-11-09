出道後首個世界巡唱！STAYC預告明年1.20九展開騷

韓國新生代實力女團STAYC早前宣布展開首個世界巡唱，主辦方近日正式宣布她們將於2024年1月20日假九龍灣國際展覽中心Star Hall舉行《STAYC 1ST WORLD TOUR [TEENFRESH] in HONG KONG》演唱會，是她們於2020年11月出道後首次來港演出。

STAYC出道後憑着《SO BAD》、《ASAP》及《Teddy Bear》等大熱洗腦歌一炮而紅，令人氣直線上升，《Teddy Bear》更曾登上韓國Melon音樂排行榜的實時榜單冠軍，並首度取得六台打歌歌曲第一位，打破多項團體自身紀錄。最近STAYC更乘勢於8月推出迷你專輯《TEENFRESH》，以主打歌《Bubble》強勢回歸，MV更請來女星洪真慶客串演出。而今次回歸舞台STAYC亦不負眾望，分別在《音樂銀行》和《THE SHOW》兩大音樂節目中勇奪冠軍獎盃，再創好成績！

不僅如此，STAYC自9月起展開出道後首個巡迴演唱會，以首爾為首站，並於10月走訪紐約、芝加哥、三藩市、洛杉磯和西雅圖等美洲主要城市。首爾、西雅圖、三藩市和洛杉磯場次的門票更在開賣的同時宣佈全數火速售罄，展示了STAYC的超高人氣！在早前圓滿結束的美洲場演唱會上，STAYC除了獻上在首爾場首次公開的新曲《Flexing On My Ex》外，為了給粉絲驚喜，成員們更特別演繹Miley Cyrus的《Party in the U.S.A.》，令全場觀眾都深陷STAYC的魅力。