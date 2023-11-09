黃婉曼唔做虎媽催谷女兒成績：佢哋好自動自覺！

藝人陳嘉容（Eunis)和黃婉曼（Icy）今日（9日）出席才藝達人海選開幕儀式。作為評審之一的Eunis稱今次工作很有新鮮感：「因為平時都係教大人、模特兒同埋選美活動為主，而今次對象係小朋友，而且我做咗Model咁耐，通常都係啲人台下睇我，今次終於掉轉。」

她表示會從技巧、創意及表演能力三方面評分，又表示不會因評審對象是小朋友而「鬆手」：「因為今次個個都係有備而來，大家都係精英，所以我想畀高分啲值得嘅小朋友，不過對方始終都係小朋友，所以我會畀啲善意嘅，正面嘅評價畀佢哋，令到佢哋更加有自信去接受自己表演嘅成績。」被問希望能夠看到甚麼表演？Eunis說：「我想睇飛天遁地嘅表演，因為我好鍾意睇雜技，香港少呢啲表演，咁我睇外國嘅節目，參賽者會帶狗出嚟玩，又會變魔術，所以我依家都好期待會有咩表演睇。」Eunis又言自己很喜歡小孩子，會經常和親戚朋友的孩子們相處。

另外育有兩女的Icy則表示今次不是以評審身份出席，主要目的是來取經開眼界，希望可以見識一下小朋友的童真。被問會否安排女兒參加表演？Icy說：「冇啊，不過佢哋都有自己嘅興趣，一個鍾意朗讀，另一個就鍾意跳舞，最近佢哋都有參加比賽，不過主要都係想增強一下佢哋自信心，見識吓先參加，但估唔到佢咁叻，參加朗讀比賽仲攞埋嗰獎返嚟。」又稱她不用為女兒操心過多，她們會自動自覺讀書，而自己作為家長亦不會過分要求女兒的成績：「不過無論有幾好成績，只有健康先可以陪佢哋到最後，所以我會成日同佢哋做運動，帶佢哋行山游水，希望佢哋有健康嘅體態。」