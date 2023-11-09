周秀娜成功躋身打女行列　文頌嫻短髮造型被讚凍齡

藝人周秀娜演出的無綫台慶劇《叠影狙擊》獲得不少正評，之前她於在社交平台分享劇照及工作照，透露拍攝期間撞正疫情最嚴峻時期，在120天的拍攝時間中佔了117天，故每日開工前都要做快測，又坦言一人分飾兩角不容易：「我想拍電視劇和電影最大區別，是電視劇真的每天要拍很多場戲，尤其是當要一人分飾兩角，每天拍攝時間就會相對更長！」娜姐更感嘆：「這部大概是我拍過最需體力的戲了！」

不過，她的努力也得到回報，此劇播映至今被大讚演技大有進步之餘，其超凡身手亦贏盡焦點，令她成功躋身打女行列。今晚播出的一集中，她為了勇救好友飛飛（朱鑑然飾），將手袋掟向債主，再緊接高難度凌空穿心腿一幕甚為搶焦，除了跳躍力驚人，整套動作亦一氣呵成。鏡頭前型爆的她，受訪時笑言其實自己喪NG：「因為導演想一鏡到底見晒成套動作，包括掟手袋、跳躍同踢到衝埋嚟嘅演員，要夾好晒呢系列動作嘅時間好難，所以NG 咗好多次。」她又指成功完成整套動作全靠「幕後黑手」：「騰空嗰下係難，不過只係鏡頭上呃咗觀眾，其實全程係有武指托住我，否則對腳好快跌返落地。」

此外，文頌嫻繼《施公奇案》後相隔17年再亮相劇集，劇中飾演Green World創辦人Tina的她忠奸難辨之餘，與周秀娜關係亦看似密切，背景成謎。劇中，文頌嫻以爽朗短髮造型上陣，身形依然Keep得不錯，故獲坊間封為「凍齡」代表，對此她笑言可能是遺傳：「其實我都算懶，當然都必須要做Facial，平時生活要定時。湊小朋友後我都好少凌晨12點後瞓，同埋會傍晚6點前食晚餐。」