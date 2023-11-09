藝人KOL夫婦拍片舉動惹是非　網民群起揪出嫌疑人

藝人的一舉一動成為觀眾的焦點。日前有網民在社交平台分享了一件事，聲稱有晚與朋友去中西區某地庫food court食飯，撞到某對由電視圈轉型做KOL夫婦，表示：「佢哋應該拍嘢但係冇枱。叫咗助手搵枱先，但個場太full，某啲嘢食出咗餐，佢哋兩公婆到咗都搵唔到位。等到我哋對面枱走咗時，咁正常個food court好快會有人嚟清枱，而同時我朋友都出咗去拎嘢食番咗嚟。」

當網民準備與朋友進食時，發生了一件不快事：「兩公婆嘅老公一句嘢都冇講，就將自己嗰台上一手食完嘅餐盤，不停搬晒過嚟我哋嗰枱，同時間我哋嗰台仲有另一組食客，我同朋友都呆咗咁望住對方，然後KOL老婆見到我哋黑晒面，有即刻叫人嚟清理，但畀KOL老公叫咗去清理佢哋準備拍嘢嗰張枱先，其實咁樣真係好冇禮貌同好冇教養。」貼文一出即引爆熱議，表示：「做公眾人物做到咁真係好失禮」、「呢兩個成日見到，對眼生係額頭㗎喎」、「都已經叫人清， 點解仲要咁放人哋張枱」、「男嘅印象只有佢嘅英文口音好做作，女嘅完全無印象」。雖然未知事件真確程度，但網民綜合了留言，覺得與張致恒夫婦、梁芷佩和陳智燊夫婦在KOL界都薄有名氣。