鍾舒漫跳舞周身痛　鍾舒祺幫手按摩

歌手鍾舒漫（Sherman）今日（9日）到觀塘拍攝新歌MV，由8人Dancers陪伴大跳熱舞，頭戴毛毛帽，下身穿短裙，十分清涼，Sherman笑稱排練了百萬次，跳到周身痛，Pat Pat、腰頸都很痛，每晚要回家拉筋和按摩：「我唔係成日練，所以突然扯到好盡，就好似阿媽救仔一樣變得力大無窮，同自己講唔痛，今日真係好番冇痛。」她表示妹妹鍾舒祺（Sukie）有替她按摩紓緩，問到何𣎴叫另一半幫手按摩？她沒有正面回答，只自己替自己按摩，還表示感到有點寂寞。指自己平日做慣阿四，今日原想跟妹妹調換角色，請她幫手執頭執尾，但Sukie太忙未有現身。

其新歌《What you get》是她2020年離開前公司英皇轉做獨立歌手後首支單曲，自資6位數拍攝，笑言是入行以來最落重本一個MV，當中加入了不少科幻技術，及分兩日拍攝，相當大陣仗，她感謝今次有贊助支持，稱這些年來跌跌碰碰，慶幸遇到不了人，是一種緣分。

談及舊愛吳浩康（Deep）離開舊當家及傳出與太太感情亮紅燈，Sherman覺得應該給予空間他處理家事，不想作評論，並祝他一家人開開心心及小朋友健健康康，Deep離開公司後會有更多自己的諗法，無需要擔心。她表示之前有跟Deep短訊聯絡，知道他近日帶兒子返教會，讓兒子過教會生活，也戥他高興。