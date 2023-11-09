有資格為人師表，當然唔係得個講字， 一定要有番咁上下內涵先掂，而喺日本寫真界，有位講師唔止有學識，仲有美色，佢就係今年25歲嘅高嶺瞳！

氣質高傲

日本人鍾意用「高嶺之花」嚟形容氣質帶點高傲嘅美人，而今日為大家介紹嘅高嶺瞳，個名一啲都冇改錯，美貌吸引之餘，仲畀到人一份冷艷高貴嘅感覺。最難得嘅係，阿妹一旦綻放笑容，迷人指數即時飆升，特別係嗰對大眼睛，笑意盈盈，好似識得講嘢一樣。另外，高嶺瞳嘅身材火辣，上圍對G奶固然好吸睛，屁股亦又大又翹，加埋肌膚雪白鮮嫩，睇落有少少似寫真天后森咲智美。嗱！智美剛剛宣布自己大咗肚，有排都唔可以拍寫真，高嶺瞳要上位就要趁呢個時候喇！

多才多藝

出身於沖繩嘅高嶺瞳，加入寫真界嘅日子唔算好長，但就攞得唔錯嘅成績，例如今年喺選美活動「第6屆周刊實話小姐」中獲得最佳寫真獎，之後更獲主辦單位安排拍攝寫真集，雖然唔係實體版，都算係邁向成功嘅一大步！講番呢場比賽，除咗畀機會觀眾見識到高嶺瞳嘅外在美，亦令佢嘅才華得以曝光。根據阿妹喺自我介紹片段中所講，原來佢係一位現役聲樂講師，對樂理有深厚知識，歌喉仲好好添！另外，佢仲係一位飲食營養顧問，可以話係多才多藝！