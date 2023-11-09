舌戰群雄 「脷」慾薰心

擁有「三寸不爛之舌」，除咗可以用嚟吹水，仲可以用嚟吹奏樂器！好似今次介紹嘅四仔，一眾女角都好吹得，以極盡挑逗嘅姿態舌戰群雄！

魔舌追魂

想令四仔迷用真金白銀支持，單憑巨乳為賣點，邊夠㗎，就算用「人妻」呢個人設嚟包裝，亦未必一定Work，呢套由Hustler製作嘅《Stacked MILFs》，索性加埋「脷誘」，相信可以滿足到大家。據導演Fumigalli表示，影片搵嚟Mona Azar、Carlita Ray同Sarah Taylor孭飛，呢3位巨乳脫星擁有人稱口愛神器嘅魔舌，識二度轉彎，佢哋會喺片中化身人妻，以出色嘅口技嚟降服床上一眾男對手！

新進舌后

歐美四仔界有唔少舌功一流嘅天后，但正所謂「長江後浪推前浪」，呢班舌后難免遇上新星嘅挑戰，為咗令四仔迷可以一次過見證新一代舌后嘅高超口技，MixedX特別推出呢套《Not That Innocent》，當中有份演出嘅Veronica Leal、Candee Licious、Christina Shine等新進脫星，雖然演出經驗唔算多，但口技相當精湛，尤其係Veronica Leal嘅舌功可謂出神入化，仲識得一啲只會喺性愛指南至搵得到嘅高難度口愛體位添！

火辣脷誘

口愛係床上互動嘅常見環節，要令對手欲仙欲死，點少得一條靈活嘅舌頭，除咗要識得二度轉彎外，勁度同持久力都好重要，由X-Play炮製嘅《All About Britney》，就有辦你睇。影片特登搵嚟Will Ryder執導，脫星陣容包括Nicole Brazzle、Daisy Marie、Eva Angelina等等，佢哋唔止外形高質，條脷仲好掂，連床戰經驗豐富嘅男脫星都隨時畀佢哋搞到走火，真係唔講得笑㗎！