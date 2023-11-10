星玄｜湯洛雯婚禮大公開！馬國明照睇愛情動作片

今日係11月10日農曆九月廿七，今日幸運星係金牛座，享天時地利人和，無咩事要你操心。準新娘湯洛雯（靚湯）就喺金牛座，佢同準老公馬國明10月中就蜜遊法國，原來佢哋仲喺當地拍攝婚紗相，換咗6、7套衫。馬明接受訪問嗰陣，仲幫老婆靚湯解釋行名店黑面原因，又指依家靚湯只係頭痛點揀啲相，十分甜蜜。

早前靚湯出席活動嗰陣，就被問到未婚夫早前受訪時表示會為了她戒掉看「愛情動作片」，她指未婚夫表示未曾做過相關訪問，不過亦不會要求他戒掉這習慣：「Ok嘅，好多正常嘅男人都有呢個習慣。」

將於12月聖誕節前完成婚禮嘅靚湯，日前同成班好友一齊飛到韓國舉行婚前派對，準新娘子着上粉紅色連身短裙搭配白色外套，大騷一對修長白滑美腿，待嫁心情靚爆嘅佢，無時無刻都展露幸福笑容。近日受訪時，更忍唔住透露婚禮將在亞熱帶地方舉行，屬小型婚禮，當日將獲邀出席人數少於80位，全個行程約3天，屆時會與馬國明領跳第一隻舞，至於伴娘團方面加埋佢個親妹就共有6個，分別嚟自圈中及以前中、大學同學仔。

至於是日最旺生肖係龍，獲財神眷顧，毋須為錢銀問題而憂心。屬龍嘅黃心穎向來沉迷買樓投資，甚至喺加拿大，都有物業揸手，雖然心穎受醜聞影響零收入，但依然周身名牌，生活質素可以話喺絲毫未受影響，今年初佢正式復出自資出歌拍MV，轉戰樂壇做唱作歌手。

10月底，心穎毫無預警之下，與出身自小康之家嘅RubberBand成員黎萬宏（泥鯭）結婚，並於元朗舉行戶外婚宴，心穎戴上鴿子蛋鑽戒，穿上Deep V吊帶喱士拖尾婚紗，與穿上白色西裝的泥鯭可謂襯到絕。婚禮過後，心穎於4日突然在社交網大晒泳照，估計正在度蜜月，見她在無邊際泳池中暢泳，配上藍天白雲，景色宜人。