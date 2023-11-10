【是日通勝】

農曆九月廿七

癸卯年 癸亥月 壬申日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：伐木、掃舍、捕捉

忌：開渠、安床、出行

幸運方向：坐南向北

幸運數字：6、21、27

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：幸福要靠自己爭取，太被動難獲愛神眷顧。

金牛座：享天時地利人和，沒有甚麼事情要你操心。

雙子座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

巨蟹座：動怒會傷肝，好好控制脾氣，對身心有益。

獅子座：對伴侶要求別太苛求，應多點體諒和包容。

處女座：判斷力弱，做事要小心，否則有機會破財。

天秤座：謀事不能勉強，慎防搬起石頭砸自己的腳。

天蠍座：感情關係現小風波，加強溝通可大步檻過。

人馬座：各方面的運勢都很好，可迎來愉快的一天。

山羊座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

水瓶座：不要抱持交行貨心態，對事業發展冇好處。

雙魚座：不在其位，不謀其事，多管閒事會有麻煩。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）龍 財運佳

（跌）虎 易破財

鼠：幹勁十足，事業上不乏發揮所長機會。

牛：財源滾滾來，從銷售業務者最為有利。

虎：是日沖煞，得財有難度，花錢要節制。

兔：抵抗力下降，身體易事，精神狀態差。

龍：獲財神眷顧，毋須為錢銀問題而憂心。

蛇：社交運不錯，可在朋友身上聽到好消息。

馬：上午的運勢不錯，重要事要盡早處理。

羊：有伴侶者不要太計較，凡事多予包容。

猴：毋懼競爭，遇強愈強，有利事業發展。

雞：運勢欠佳，被棘手問題弄得焦頭爛額。

狗：投資要穩紮穩打，太過急進會有麻煩。

豬：心神不寧，工作效率差，出錯機率大。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

比祿格 比肩星

八字算命的格局法，只有八種格局，正是前八篇所說的財格、正官格、正印格、食神格、七殺格、傷官格、梟印格和陽刃格。這八種命格中，沒有比祿格，只是十神的比肩星，而不能成格，這是古人留下來的論述。

到了清朝，以當時的環境而論，漢人地位低微，滿人渴望得到漢人的知識文化，而漢人為了生活，自然創造出很多套路變化，風水出現百多門派套路，八字算命，更加多的是。

年地支出現命主日天干的臨官得祿之地，稱為歲祿格，月地支稱為建祿格，日地支稱為坐祿格，時地支則稱為歸祿格。其實就是比肩星，是同日天干同一五行之字而已。

比祿格就是日天干與地支比肩星，由於命主五行之氣有力，所以這樣格局之人，身體一般比較健康強壯，病痛比較少，這就是比祿格之好處，但五行之氣力強，為人自我中心，固執己見。

比祿格之命，除了固執自我，交際人緣不佳，也怕冒險，所以打工為主。官星是剋制比肩星，所以非常容易管理，上司的命令不對抗，不需用腦吧！比肩星是剋制財星的，所以比祿格之命非常節儉，但又偏偏因為太過節儉，導致不必要的破財，就是這麼玄。