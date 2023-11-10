荷里活罷工潮結束損失料達508億　楊紫瓊趕復工

美國演員工會前日（8日）發表聲明，稱與荷里活的片廠達成協議，宣布昨日（9日）凌晨結束長達118日的罷工，出爐奧斯卡影后楊紫瓊、荷里活巨星湯告魯斯和畢彼特等將各自回歸劇組開工，一切復常！業界人士預計今次罷工潮令荷里活損失高達約508億港元，代價極高！

美國演員工會（SAG-AFTRA）於今年7月14日發起罷工，主要就「薪資、AI人工智能技術、串流媒體」這三點，未能跟代表製片方的影視製作人聯盟（AMPTP）達成共識，故採取大規模罷工行動。直至日前終達成協議，並宣布昨日凌晨零時起結束工潮！

據知，美國演員工會與AMPTP經過連日的激烈談判後達成共識，並已簽下為期3年的新合約暫時協議，新合約將於日內送到工會的董事局及成員等待正式投票批准，新協議內容包括：「為保護工會成員免受AI（人工智能）的威脅而建立新補償條款、首次設立串流媒體參與的獎金、大幅提高養老金和醫療保險上限以及保護多元社區的合約條款等」。美國演員工會於今年7月加入美國編劇工會（WGA）的雙罷工行動後，一眾明星包括金像影后謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）、《色慾都市》（Sex and the City）女星莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker）和華裔男星關繼威等先後參與工會的遊行，其中謝茜嘉更在《威尼斯電影節》穿上支持美國演員工會的T恤以示支持。美國編劇工會率先於9月底與AMPTP達成協議並結束罷工，如今連演員工會都宣布結束工潮，一切回歸正常，但外界預計今次工潮令荷里活「停擺」損失慘重，估計損失金額高達65億美元（約508億港元），遠超過工潮爆發時所預計的40億美元（約312億港元）！

《死侍3》下周復拍

罷工結束的消息公布後，多部電影隨即復拍望趕及上映期，其中由美國流行天后Ariana Grande與奧斯卡金像影后楊紫瓊合演的歌舞片《女巫前傳上集》（Wicked：Part One）當初因演員罷工而急停，據知影片還剩不足兩周的拍攝工作就可完成，預計楊紫瓊短期內將與Ariana一同飛抵英國「埋尾」，影片目前映期仍然是2024年11月27日，暫時維持不變。而漫威（Marvel）超級英雄電影《死侍3》（Deadpool 3）亦將於下周復拍，趕及2024年5月3日上映。至於美國兩大男星畢彼特（Brad Pitt）主演的一級方程式賽車片，以及湯告魯斯（Tom Cruise）的《職業特工隊：死亡清算下集》（Mission：Impossible-Dead Reckoning Part Two）亦將於短期內復工拍攝。

另外，美國男星Zac Efron日前出席新片《The Iron Claw》首映時聽到現場記者「報喜」，他即表示：「冇得彈！我太開心所有人可以達成協議，恭喜所有人，我哋得咗！畀大家返回工作崗位。」