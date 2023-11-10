袁偉豪兩個夠晒數：我唔夠阿Bob咁勁！

繽FUN星網人氣節目升級豪華版《星級煮意》，逢周五播出，由譚俊彥（Shaun）擔任「星級品評師」，今日播出最後一集，嘉賓袁偉豪（Ben）親手炮製「西班牙紅蝦意大利粉」展示暖男魅力，提到Ben的太太張寶兒臨盆在即，他稱知道消息一刻又驚又喜，因為寶兒旅行返港時中了新冠病毒：「佢做咗快測中咗兩條線畀我睇，順手再攞埋驗孕棒出嚟，都係兩條線，嗰刻我望住驗孕棒，吓！好驚訝，好開心。」Ben又自爆與寶兒已嘗試造人一段日子，故感到很意外，雖然寶兒懷孕同時染上新冠，但他認為BB選擇在這個時候來臨，代表BB相當強壯。

Shaun指因沒有兄弟姐妹，所以在整個成長的過程中，很多事情都需要收起來和自己說，所以他最想的家庭就是現在一家四口，讓他無論作任何事情都有一個後盾，隨後便問Ben心目中的理想之家，會否如林盛斌（Bob）般育有3至4個小朋友時，Ben便笑稱：「我應該沒有他那麼好能力。」並表示希望將來育有一子一女，組四口之家，意味將會繼續生。他又分享自己人到中年，對70至80年代的情懷情有獨鍾，而訪問尾段，Shaun表示好多人或對Ben有所誤解，讚他好有正能量，又多想法，是有火的男人。