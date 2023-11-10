Angel Face 36周年︱踢走「富貴肥」！$360體驗增肌減脂療程

【特約報道】我創立的Angel Face，不經不覺踏入36周年，幫助過無數女士重拾自信，以健康及有效的方法，由內靚到外，每次聽到客人的讚美及肯定，就算只是一句「謝謝」，也絕對是我和員工們的強心針。為回饋客人的支持，以及令更多女士體驗優質有效的服務，特別推出慶祝36周年的優惠：以$360 體驗「增肌減脂療程」！

「增肌減脂療程」是強化肌肉，燃燒脂肪，尤其對於30歲後有「富貴肥」的女士，完全是瘦身之選！保持身材健美，是一輩子的事情，fit得又靚又要健康，keep fit方法是要隨着不同年齡而改變。不少女生在30歲後，開始覺得身型已難於控制，往往以節食來應對，可是往往出現愈節食愈肥的效果！

女性在30歲後易有「富貴肥」，是由於賀爾蒙變化及代謝率下降，加上30歲後收入和幸福感增加，享受不少美食。韓國家醫科醫師安志賢指出，生長賀爾蒙的主要作用，是製造肌肉及分解脂肪，但在20歲後，生長賀爾蒙每10年減少14.4%：「連帶的每10年，人體的肌肉平均會減少3%，基礎代謝量則會降低2%。」生長賀爾蒙減少，隨之脂肪堆積的速度加快，所以即使飲食習慣不變，在中年後會出現更易發胖的情況。

要踢走「富貴肥」，一定要提高肌肉量比重及新陳代謝率，減慢肌肉量下降的速度，做強化肌肉的運動如瑜珈、深蹲等，有效幫助維持新陳代謝率與肌肉量。但很多人無時間或「懶得郁」，就難透過運動來達致以上效果。

我就是一個好例子，比較懶做運動，哈！所以我會選擇「被動」的方法來增肌減脂！每星期我會做兩至三次的「增肌減脂療程」，躺着休息，同時又可強化肌肉！

療程採用的「強肌」儀器，是有韓國KFDA及CE歐盟認證，持續地刺激肌肉的運動神經元，30分鐘內可帶動肌肉進行高達30,000次的極限收縮，強化肌肉，提高新陳代謝及誘導性脂肪分解功能。而獲得美國FDA有效性認可的專利PF技術，能修復及增加纖維母細胞數量，加速代謝內臟脂肪及燃燒皮下脂肪，即使身型不用減，內臟脂肪也要適度處理。

心動不如行動！快來親身體驗Angel Face為你呈獻的優惠！

唐安麒

唐安麒美顏瘦身專門店 ANGEL FACE

香港

銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心3樓及4樓

電話：2890 2198

九龍

尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心6/F

電話：2366 2318

九龍灣宏開道16號德福大廈21樓04-05室

電話：2997 3886

新界

沙田石門安群街1號京瑞廣場2期18樓全層

電話：2156 2999

上水龍琛路39號上水廣場8樓819-822舖

電話：3156 2168

屯門屯喜街2號柏麗廣場1501室

電話：2440 6188

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。

近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。