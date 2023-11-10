蔡思貝單車褲襯高跟鞋　自嘲年紀大台慶唔會性感

藝人何廣沛（Matthew）、蔡思貝（Sisley)、周吉佩和關楓馨昨晚（9日）為無綫《萬千星輝賀台慶》魔術項目綵排。Sisley以一身寬鬆白T，搭配單車褲及高跟鞋現身，與平常精心打扮的形象截然不同：「我今日冇諗過會有記者，所以大家唔好誤會，呢個唔係咩潮流，我會着高踭鞋都係因為綵排需要。」

Sisley透露台慶當晚將會表演兩個節目，一個是魔術環節，會以「大夫團隊」上台表演，另一個則是CP情侶Catwalk 環節。被問當晚會想表演甚麼魔術？她說：「如果可以變咗我上太空就最開心，我喺第二個維度返唔到嚟，然後同當地嘅生物溝通，叫佢哋幫幫手，我要返嚟做嘢。」而在旁的Matthew則表示會負責將Sisley變回來：「佢要返嚟爭視后，大熱門嚟。（會唔會學魔術氹女朋友開心？）我自己就未接觸過魔術嘅，我聽吉吉（周吉佩）講話佢係想表演畀啲小朋友睇，咁我都可以練習吓，總有呢一日，我先表演畀啲親朋戚友嘅小朋友睇，等熟咗，再將最好嘅留畀自己小朋友。」

談及台慶當晚的着裝，Sisley指還未開始選擇，並對於低胸性感的着裝表示「年資已過」說：「開開心心切個蛋糕就得，不過靚係要嘅，而且咁多年我都未着過黑色衫，因為我覺得生日就要彩色，要着Happy Colour。」又稱原本自己有空中瑜伽的表演環節，但因早前手筋受傷，而決定不勉強演出。

另外的CP情侶Catwalk，原是由Sisley和Matthew以「大夫CP」出席，但不巧與Matthew的武術環節相撞，而要另覓人選，Matthew稱排練武術辛苦是基本：「膝頭瘀晒呢啲係閒事。」