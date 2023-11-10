緊貼韓風　化出魅惑狐狸眼

單眼皮或內雙的女生雖然眼睛大小上不如雙眼皮女生，但是只要多加了解自己的特點並將其放大，也能美得很有特色和韻味，比如ITZY成員黃禮志的狐狸眼就給人深刻的印象，尖銳而下勾的眼頭搭配上揚的眼尾，嫵媚感十足。如果你眉眼間距及兩眼間距比較遠，眼皮也較薄，那一定要試試Yeji的韓式小煙熏。

首先，以任意一個消腫的眼影色鋪色，如肉膚色、煙粉色等，將其暈染至無邊界，注意眼頭也需要帶過。再用同色系的深一號眼影從下至上、從後到前加深眼窩，營造深邃感。

然後，眼睛微睜加深眼頭及下眼角再閉眼暈染，拉近兩眼間距和強調下勾的眼頭。而眼線部分則必須得用黑色才能壓住剛剛的深色眼影，凸顯層次感，眼線整體呈現S形，眼線長且較粗，順着眼頭至眼尾的斜度往上拉，隨後用扁平的眼影掃沾取深色，按壓在眼線上緣后再往上稍稍暈染，使眼線與眼影融合，提升眼妝的精緻度。

狐系眼妝的臥蠶偏窄小細長，只需要按照自己原本的弧度畫，再以淺色眼影或啞光高光提亮即可。由於眉眼間距較開，有更多的發揮空間，因此睫毛要濃密纖長、捲翹且根根分明，上下睫毛先用睫毛膏整體刷一遍，然后竪着拿睫毛膏凃睫毛尖端，延長睫毛，這樣就完成上揚的狐狸眼眼妝。