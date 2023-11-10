蘇韻姿演音樂劇唔夠喉　宣布已解雪新Job等公布

藝人蘇韻姿、關寶慧、鄭丹瑞、杜以辰與男友譚永浩及陳恩碩等昨晚（9日）為音樂劇《我們的青春日誌》演出作宣傳，汪明荃也有到場支持。《我》劇將公演40場，當中會演出13場的蘇韻姿坦言感到捨不得：「自己做咗4場，依家已經覺得進入倒數階段，做完第3場落台嗰陣已經喊咗出嚟。」她解釋因與大家一起排練唱歌和舞蹈，感情增進了不少，而且大家也在不斷進步中，很珍惜這些時光。問到會否想再演舞台劇？她説：「都想再做舞台劇，演得13場有啲可惜，希望有機會可以再做。」

她透露完成舞台劇演出便要繼續為無綫台慶表演環節排練，談到近日有不少同事離巢無綫，她説：「可能佢哋都有自己想做嘅事，會祝福大家，有緣會再見。」她表示與公司仍有一段合作時間，公司亦已安排了一些演出工作給她，但詳情要待公司向大家公布。

至於2019年已參與過《我》劇演出的關寶慧，表示自己乃該劇的第一代演員：「覺得自己當年做得唔夠好，希望今次可以之前唔好嘅做得好。」她坦言當年因為工作忙，除了《我》劇還有其他拍攝工作，故排練時間不足，對角色了解不夠深入：「不過今次有上次嘅記憶，所以了解會深入好多，而且今次演40場，啱啱完成7場，自己都仲有啲地方可以改善。」不過她大嘆自己很不幸，一開騷便多病齊發：「手足口病、長新冠咳、鼻敏感同喉嚨腫脹，打咗2次開聲針，尋晚演出真係好辛苦，喉嚨又乾又肚痛，可能係食咗啲敏感藥眼瞓，真係令我好矛盾。（驚唔驚頂唔住失場？）一定唔可以咁諗，如果唔係會冧檔。」

問到可會邀請早前被傳緋聞的好友黃日華來欣賞演出？她笑謂：「邊個都唔會邀請，係我朋友就應該會自己嚟睇，要我開聲叫就冇癮。（咁佢會唔會嚟睇？）我睇到新聞都覺得好好笑，我都想追睇結局，唔知會唔會話我大肚生仔？哈哈！其實大家有冇問過佢本人？快啲問佢。（有冇發展可能？ ）世上有好多嘢有可能，亦有好多嘢冇可能。」