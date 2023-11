美國男星「小丑」謝勒力圖(Jared Leto)出名大膽,繼上月於音樂節玩笨豬跳出場之後,他昨日又作大膽嘗試,就是徒手攀爬高1,454呎高的紐約帝國大廈!

此舉是為了宣傳他的樂隊30 Seconds To Mars下年舉行的全球巡迴演唱會,據知他從帝國大廈東面外牆攀爬,用了20分鐘從86樓開始爬到104樓登頂,他亦成為史上首位合法攀爬帝國大廈的人!

事後謝勒發聲明解釋為何選擇攀爬帝國大廈:「這棟建築明瞭如果我們用心去做,在世界上我們就可以做到所有事情,這在很大程度上就是我們最新專輯《It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day》(這是世界末日但這是美好的一天)背後的靈感。」