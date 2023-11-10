香港紅十字會慈善義賣「愛心相連大行動2023」

【營業資訊】香港紅十字會年度籌款活動「愛心相連大行動」踏入第21年，早前於馬鞍山MOSTown新港城中心舉行啟動禮。活動邀得藝人陳家樂先生擔任本年度的星級愛心大使，與人氣角色罐頭豬LuLu及一眾嘉賓出席支持，鼓勵大家以行動分享愛與關懷，支持人道工作。

今年活動以「愛．之語」為主題，聯乘罐頭豬LuLu向大眾介紹五種愛的語言，讓大眾透過不同方式向身邊的親朋好友表達愛與關心。今年義賣品有「罐頭豬LuLu防UV晴雨傘」，無論晴天、雨天都可以撐住你！再搭配「罐頭豬LuLu揹住你環保購物袋」方便「袋」住滿滿愛心出門，傳遞關心。

在啟動禮上，香港紅十字會主席劉楚釗醫生GMSM，MH，JP感謝各界一直鼎力支持「愛心相連大行動」：「愛心相連大行動20年以來一直有賴各界夥伴及大眾的認同及支持；我們今年推出方便實用的義賣品，希望大眾可以將滿滿的愛送給身邊的人，一同建設一個充滿愛的人道城市。」

星級愛心大使陳家樂先生與罐頭豬LuLu在台上介紹兩款義賣品，並分享日常如何向親友表達「愛的語言」：「香港人平日比較害羞，不敢向身邊人表達愛意。我認為大家可以嘗試用不同方式傳達關心，例如互相贈送禮物，甚至一起參加慈善及義工活動，與更多人分享愛心及關懷。」

除了認購慈善義賣品，市民亦可以支持「愛心轉贈」，以捐款將義賣品透過香港紅十字會網絡轉送到弱勢社群，為他們添上一份暖意。

義賣品於2023年11月5日起可透過以下途徑訂購，所籌得之善款均用以支持香港紅十字會的人道服務：

網上訂購

• 紅十字物品專門店：rcshop.redcross.org.hk

• ESDlife生活易：www.esdlife.com

• hutchgo.com：www.hutchgo.com.hk

• Price.com.hk：www.price.com.hk

指定商舖銷售點*

• 紅十字物品專門店

• 百佳超級市場／FUSION／TASTE／Food Le Parc／GOURMET／GREAT FOOD HALL / 屈臣氏 / 豐澤（2023年11月7日起發售）

*除「紅十字物品專門店」外，指定商舖只銷售「罐頭豬LuLu防UV晴雨傘」。

企業更可鼓勵員工訂購義賣品送贈親友，共襄善舉；訂購100件或以上愛心義賣品，企業可於活動期間在旗下宣傳品上刊登「香港紅十字會」為「受惠機構」。

外展慈善義賣站

將設於本港各區戶外地點及港鐵站內（詳情請瀏覽活動網頁或Facebook）。

香港紅十字會衷心感謝多個機構及團體的鼎力支持（排名不分先後），包括：

• 全力豬持：罐頭豬LuLu、TOYZEROPLUS

• 金贊助：傑特貝林（亞太區）有限公司、雋思集團、嚐•高美集團有限公司及宏信達顧問有限公司

• 物流伙伴：東方海外物流（香港）有限公司

• 零售伙伴：百佳超級市場、FUSION、TASTE、Food Le Parc、GOURMET、GREAT FOOD HALL、屈臣氏及豐澤

• 網絡伙伴：生活易、hutchgo.com及Price.com.hk

• 支持伙伴：中國銀行（香港）有限公司、HKTVmall EcoMart二手巿集、大快活集團、自由策劃有限公司、香港人力資源管理學會、HKTVmall網上購物平台、南豐物業管理、Recruit & Company Limited、信和集團、天星小輪有限公司及新渡輪服務有限公司

關於「愛心相連大行動」

香港紅十字會的「愛心相連大行動」於2003年首次舉辦，現已成為香港紅十字會年度大型籌款項目之一。活動旨在向公眾傳揚「分享與關懷」的精神，強調團結力量的重要性，帶出只要攜手將「愛心」「相連」，便能凝聚「愛心力量」幫助更多有需要人士，為他們送上暖暖的關心和祝福。

活動查詢

電話：2802 0016

Facebook：

電郵：pass-it-on@redcross.org.hk