CONTOUR®CARE血糖機　簡單可靠、經濟實惠

【營業資訊】許多人都不自知血糖值已達警戒水平，加上身邊親友或長輩中亦不乏「糖友」，所以一部準確的血糖機，有助於更好的自我管理，和進行依照醫療建議的藥物調整，尤其是協助醫護計算正確的胰島素劑量，是關注血糖人士的健康好幫手。

CONTOUR®CARE 血糖機的準確度經實證，超越ISO 15197:2013標準的最低準確度要求（±15%的偏差），易於使用、簡單可靠，提供準確的檢測結果。此外，血糖機設有smartCOLOUR™目標範圍指示器功能，為用家即時顯示血糖測試結果是否在目標範圍以內、低於還是高於目標範圍，只需看箭咀指示顏色，即能快速輕鬆解讀血糖測試結果，有助作出更好的自我血糖管理決策。

其他獨特功能還包括：再次補足血樣技術 (Second-Chance® Sampling)，讓用家在血量不足時可以再滴血，減少浪費試紙，每年最多可節省100條試紙；以及可連接至免費的CONTOUR®DIABETES App應用程式，血糖讀數可自動同步至電子日誌記中，輕鬆方便進行血糖管理。

舊機換新優惠

現時顧客帶同任何品牌及型號之舊血糖機（不包括CONTOUR®PLUS ELITE、CONTOUR®PLUS ONE和CONTOUR®PLUS 血糖機）前往指定合作藥房，並購買CONTOUR®CARE血糖測試紙50片裝一盒，即可免費獲贈一部CONTOUR®CARE 血糖機。

優惠受條款及細則約束，數量有限，送完即止，詳情請向店內職員查詢。