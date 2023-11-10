玩轉本土美食　蛇羹臘腸配Pizza

本地美食多蘿蘿，由朝食到晚都唔厭，出名有創意的香港人和餐廳，將本土小食融入西方菜式，加以改頭換面，變出令心意想不到的美食，喜愛嘗新的大家，有機會不妨品味一番，看看可會為你帶來驚喜？

楊枝甘露變奶昔

黃澄澄的楊枝甘露有濃郁的杧果和柚子香，是地道港式糖水的代表之一。Shake Shack近日以楊枝甘露作靈感，打造期間限定的楊珠甘露奶昔，自家製雲呢拿雪糕加杧果蓉、椰漿和柚子肉，再配杧果及熱情果味爆珠扮西米，唧上厚厚的鮮忌廉，配蛋卷脆脆吃，可謂最佳配搭。另外，品牌由現時至11月13日推出Make it a Double活動，客人於餐廳消費拎收據，可以獲1次免費升級優惠（收據日期次日起計10日），將Shackburger和SmokeShack升級至雙層漢堡，更令人滿足。

薄餅犯禁

意大利人對薄餅配料一向嚴格，早前就話加菠蘿是死罪。香港Pizza Hut和蛇王芬合作，一於攪大件事推出2款創意薄餅，「大吃一驚蛇羹批」以蛇肉、木耳絲、果皮絲、金華火腿、薑絲、冬菇絲和冬筍，加雞粒和芝士拼配，吃前灑菊花和檸檬葉絲，變奏版蛇羹夠有趣。另一款「驚量猛料雙腸批」，內有臘腸、膶湯、紅葱、雜菌和青椒，芝心批邊亦有臘腸、膶湯和芝士，再灑鍋巴和葱粒，鹹香富口感，唔知意大利人可會一試？

本地農作上餐桌

香港貴為美食之都，除了有世界各地的美食，其實本地亦有不少老字號和高質食材，灣仔Cafe Bau一直堅持使用本地食材和產品，打造「農場到餐桌」的主題美食，近日餐廳推出全新菜單，3道菜套餐的頭盤有慢煮的基圍蝦千層酥，配大利小黃瓜茄子蓉、話梅醬汁和春卷皮，蘸蝦米蛋黃醬吃更鮮美。另一道供選擇的頭盤醃製牛舌，配百年老字號醬園製作的雜錦醃菜，中和油膩。主菜有使用本地豬肉入饌的香港家豬炸肉扒、烤沙巴龍躉、新鮮虎蝦意粉或平原雞等，甜品有摩登老婆餅、招牌鹹牛油吉士或林村「鋒」味。8道菜嘗味菜單就有本地品牌甜醋製作的豬腳薑、用蜆蚧醬煮的手工製意粉、牛肉皇冠批、冬瓜‧菊花泡沫和荔枝芭菲等，每道菜都加入無窮創意，為食客帶來驚喜。