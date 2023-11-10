網紅仲尼印尼溺水亡　方媛曾公開求愛過程曝光

內地網紅仲尼及其烏克蘭模特兒妻子卡琳娜近日到印尼峇里旅遊期間，仲尼溺水身亡，消息一出即震驚內地網民。有人就發現，仲尼早前曾參加內地戀愛配對節目《非常完美》，當中更驚見其配對女嘉賓就係天王郭富城嬌妻方媛！

當時方媛仍未成名，以「愛麗絲」之名上節目，而仲尼當時以不羈形象示人，被指撞樣日本男星小栗旬，兩人齊齊成為節目中人氣極高嘉賓。節目中，兩人同樣嚟自上海，當時只得23歳嘅方媛染咗一頭金髮，加上似足混血兒嘅標致五官，佢喺節目中以溫婉聲線，拎住紙牌指仲尼「壞壞的眼神」令佢情不自禁，更公開向仲尼告白：「你壞壞的眼神，讓我感覺到距離，你浪漫的感覺，讓我心神不寧，你的多情會給我帶來傷害，可是我依然相信命中注定。」佢得知仲尼鍾意耳釘類配件，又特別揀選禮物畀佢，更問：「我可以幫你戴上嗎？」

其後方媛又再次大膽地表白：「你真的不選擇我嗎？就是因為你不喜歡，對不對。」反而仲尼當面拒絕：「我真的很奇怪你為甚麼選我，其實我真的覺得你真的很可愛，而且很漂亮，但是我真的不一定，因為我不一定適合你。」二人最終配對失敗。如今方媛嫁畀天王，生活美滿，更為郭富城誕下兩位極萌千金。而仲尼太太為烏克蘭美女卡琳娜，同樣係內地當紅網紅。