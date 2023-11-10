飲食優惠時時有　今次有佢哋

好多品牌餐廳都會不定時推出優惠，11月更有不少品牌趁機推出各種不同款式的餐飲折扣優惠，有醇酒、茶飲等，讓喜歡飲飲食食的巴絲打大買特買兼大吃特喝！

限量版日威

日本人氣威士忌品牌三得利趁今年創立100周年，推出多款限定紀念酒款，包括山崎12、18年水楢桶單一麥芽威士忌、白州18年泥煤．百年匠心臻選單一麥芽日本威士、白州12年100周年限定版包裝單一麥芽日本威士忌，以及Hibiki 響100周年紀念版限量威士忌。Hibiki 響100周年紀念版限量版可以說是集品牌的大成，好似瓶身沿用經典的24面切割瓶，24既象徵日本文化傳統的24節氣，亦隱喻時間流轉，彷彿24時循環，亙古不變。此外，設計出現的雪、月、花及橋樑等象徵四時及連接過去、現在與未來等。由即日至11月16日期間，登記成為捷成酒業（JWS）會員並簡單回答預設問題，有機會以優先購買周年紀念版威士忌（名額10瓶、僅限新登記會員），更可享會員專屬的網購獎賞，以及參加各種精彩的會員活動。即日起，網店亦公開發售5套100周年紀念套裝，每套包括1瓶響100周年紀念版威士忌、1瓶白州12周年限量版威士忌，以及附贈之限定酒杯禮盒1套。

養顏美肌好時機

喜歡茶飲的就不要錯過由萬寧聯同逾十個人氣護膚品牌合作、於即日至11月30日期間首次推出的美肌祭，當中於11月17日至19日將舉行的「Day & Night美肌流動茶舍」，會游走多區大派美顏茶飲及超過HK$500美肌禮品包。此外，品牌還會聯同多個護膚品牌為帶來獨家主題活動，好似KORRES × Smile Yogurt聯乘甜品換領、DERMA LAB皮膚急救流動車、L'OREAL PARiS × 日月療愈按摩體驗，以及各大護膚品牌的產品體驗和限定優惠券等。

快閃人氣肉餅店

好多巴打都喜歡趁Lunch來個快閃肉餅飯，既慳時簡便又美味，而主打肉餅的金飯館貳．零肉餅．焗飯專門店就以即叫即生煎的肉餅及經典肉餅飯而捧場者眾。小店將於11月13日至12月22日期間於中環雲咸街社交俱樂部SPACE CLUB開設為期一個半月的期間限定店，午市期間推出5款即煎肉餅飯，包括辣椒蝦頭油肉餅、黑松露墨魚肉餅、奧爾良雞軟骨肉餅、葱油肉飯及蓮藕梅香鹹魚肉餅，以及飯店招牌的神級沙嗲牛肉麵，於11月20日所有肉餅飯更設買一送一優惠。