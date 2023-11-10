本日日本：全新Miffy café　進駐東京六本木

荷蘭繪本作家兼平面設計師Dick Bruna筆下繪本主角Miffy相信不用多介紹，這隻可愛的交叉嘴兔兔風靡全球逾60年，全球以她作招徠的店舖更係多不勝數，其中東京代官山於11月11日會有會新的Miffy café Tokyo開幕，Miffy迷又多一個地方朝聖！餐廳的標誌、主視覺和店面設計均由從小便接觸Bruna繪本的著名設計師佐藤可士和創作，店內以「邊用餐邊感受和體驗Miffy藝術的咖啡館」為理念，店內到處都有Miffy繪本內的圖畫。餐點融合了荷蘭料理特色，從食材到餐具都上白、黃、藍、橙、綠色等Miffy主題色，盡情展現Miffy的世界觀。食品包括早餐時段限定的奄列配Miffy多士、全時段供應的番茄燉肉丸，輕食方面有Miffy造型三文治，甜品則有紅蘿蔔蛋糕、水果撻等。此外還有多款可供外賣的小食，包括Miffy造型蛋糕、餅乾，搭配咖啡或拿鐵都十分適合。同場更發售多款獨家商品，包括Tote Bag、手巾、收納袋、杯墊等，另外有馬克杯、玻璃杯等，只要點飲品就可購買，也可用杯子盛載，之後帶回家！