BMW i5純電房車　矚目抵港

寶馬(BMW) 首代5系房車在1972年誕生，至今已進化全新第8代，並以純電驅動延續 5系傳奇。日前全新純電5系i5矚目抵港亮相，均車載經大幅強化的第5代BMW eDrive技術，兼保留品牌傳統後輪驅動特性，「一換一」售價約由67萬元起。

輸港的i5 分別提供eDrive40、eDrive40 M Sport Edition及 M60 xDrive共3個版本。配備後軸電馬達的i5 eDrive40及i5 eDrive40 M Sport Edition，最大馬力同為340hp，最大扭力在啟用Sport Boost或Launch Control功能時可達430Nm，0-100km/h加速僅需6秒，極速193km/h。至於i5 M60 xDrive 作為BMW M GmbH的高性能車型，配備前後軸電馬達及M 電能四輪驅動系統，最大馬力及扭力分別601hp和820Nm，3.8 秒內由0加速至100km/h，極速被電子鎖定為230km/h。

三版本均車載81.2 kWh高壓電池，i5 eDrive40及eDrive40 M Sport Edition續航力達582km (WLTP)，i5 M60 xDrive的續航力則達516 km (WLTP)；支援功率高達205kW的DC直流快速充電，30分鐘內便可由10%提升到80%。若以11kW AC交流電中速充電至100%則需約8.25小時。