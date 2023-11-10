楊千嬅對前景迷惘諗過放棄　全靠呢份神奇禮物重新振作

歌星楊千嬅最近推出新國語歌《未晚》，MV邀請了好友任賢齊客串演出，歌曲更被舒淇主演的電影揀選為主題曲。歌曲由寫歌、錄音到完成，經歷了4年時間，歌曲是寫的是一個人，一日仍有心跳，一日也機會尚在，對任何事的追求，其實都「未晚」，簡單的詞卻非常打動人心。

對千嬅而言，這首歌是一個神奇的禮物，因為她從未求歌，歌自己上門，第一次聽旋率已經讓她落下淚水，那一年她曾經想過放棄，對前景極度迷惘，不知自己的事業還有否將來，歌曲出現鼓勵了她，只要仍有心跳，甚麼時侯也不會晚，想做便應該繼續做下去。

講到歌曲，千嬅說，「嗰年疫情去了北京工作，朋友介紹朋友之下，認識了這首歌的作曲人劉胡軼老師，他突然說想送首歌給我，我當時經歷很多無奈，工作不停變動，疫情又令整個世界動彈不得， 根本沒想過錄歌，可以說心態很灰，失去鬥志，到劉胡軼老師真的把歌送來，我一聽旋率，就已經感動到落淚，他又同我傾咗幾個鐘頭，了解我當時的心情，想法，當他交上歌詞之日，我又再崩澮大哭，因為沒想到他找人填出如此簡單動人又有力的歌詞，歌名還叫: 未晚。我同自己講，既然『未晚』...好，做人要重新振，好！錄左首歌佢！」

她又指錄學到做人不用那麼執著，一切個天自會有安排，首歌係四年間，不停修改重錄，又經歷疫情，當中發生很多很多事，如果歌曲是4年前錄好，覺得也未能唱出今日這首歌的那份感覺，是上天要她經歷了很多事，先體會到個份「未晚精神」，才唱到那種感覺。

講到邀請任賢齊擔任MV嘉賓，千嬅謂又指是未晚，剛好與小齊不約而同在長沙工作，才邀請到他拍攝MV。早前小齊更飛到武漢擔任她《楊千嬅MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》嘉賓，千嬅說：「喺演藝旅途上面，我經歷過唔同的高低起跌，感恩能夠走到依家，感恩身邊好多真心好朋友，同小齊認識差不多20年，我哋唔係常常會見面，但每次有需要幫忙，只要佢時間許可，都會仗義答應，亦從不會多問，工作上有問題，佢都願意慷慨坦承地分享。」