蔡慧敏自揭神秘另一半面紗　生B男女任揀

擁36F導彈身材的女星蔡慧敏，曾演出無綫劇《妙手仁心II》，令觀眾留下印象，2012年開始淡出娛圈，經常周遊列國去旅行，一直過着富泰生活，於社交平台曾甫出長租香港5星級海景套房、於美國則住在擺滿古董的超級豪宅、遊勻全球主題樂園，並在University of California，Irvine（簡稱：UCI）完成大學課程，在英國攞埋Data Science(數據科學)碩士，波霸變學霸，認真犀利！

一直未有公開透露已婚的她，在毫無「預兆」下，近日，更忽然公布做埋媽咪，相當突然！近日，她接受東網獨家訪問，親揭神秘面紗，大談神秘另一半，並分享榮陞媽咪的喜悅，向來對命理甚有研究的她，連生仔定女都有得計！

慧敏女兒剛於美國出世，乳名「小泡菜」KimKimchi，一向對命理玄學有研究的她，原本擇好時辰等ＢＢ出世，可惜人算不如天算，她謂：「本來擇好時辰，但醫生用咗幾次藥物催生，但差唔多十幾個鐘，都不肯出嚟，後來醫生只好破羊水，比原本時間整整遲咗一日，出生一刻老公同我都喊到豬豬咁。(自己選擇生女?)係呀，因為之前雪藏胚胎選咗女BB，因為如果男B嘅話 ，大運會逆行，火旺太重，生BB女，大運會係順行，即係行金水運，我同老公嘅八字都同樣比較要金水，會旺我哋，所以選擇佗BB女。」

談起老公，慧敏就不禁甜絲絲，大讚對方非常疼錫自己，會陪她一起上育嬰課，又會容忍她懷孕時的壞脾氣，問她一直過着如此富貴的生活，老公是否富二代？慧敏笑言：「先生幫屋企做投資項目同地產小生意，喺唔同國家都有一啲項目嘅小投資，無厚家底，只係小投資啫，所以有時飛去做嘢兼玩，另外，佢同我一樣都好鍾意去旅行，所以都會成日周圍去，佢非常支持我讀Master Degree， 他都有報幾個短Course。（點認識的?)佢其實係我UCI同學嘅哥哥，讀書時已經識佢，但唔熟，Say Hi and Bye 嗰種，後來先喺Gathering遇番，好有緣，兩年前決定結婚。」

當媽媽當然十分辛勞，小泡菜現2個多月大，慧敏仍堅持餵母乳，希望B女健康成長：「B女大得好快，醫生話連埋白人在內，佢嘅長大速度係最快，小泡菜好多笑點同好可愛，所以，幾辛苦都唔覺得係乜嘢，幸福感已蓋過所有一切。」