林泳淘海外補辧婚禮擺喜酒　感激世上最完美的老公相伴

藝人林泳淘2021年已經正式封盤，因為疫情嚴重的關係沒有搞儀式擺酒，只跟老公簽字。原定計劃在海外舉行婚禮一拖再拖，相隔兩年多，林泳淘今日（10日）透過社交平台宣布已經完婚，在海外補辦婚禮。她分享了多張婚禮的照片，見到一對新人穿上傳統中式禮服向長輩敬茶。

林泳淘之後換上露肩開胸相當唯美的婚紗，與丈夫在海邊舉行婚禮。雖然出席的親友不多，但二人晚上在戶外舉行的婚宴，展露出甜蜜的笑容，感受她們的喜悅。林泳淘表示：「終於，以前參加婚禮，每次到多謝父母嘅環節都會忍唔住跟住一齊喊，到自己嘅婚禮，以為嫁咗咁耐，應該乜感覺都無晒啦，點知早上化緊妝，見到老竇情深深眼濕濕咁望住自己，已經一秒淚奔，喊足成朝，但係每次見到媽咪又忍唔住笑佢化完妝成個國民老媽咁（真係好似樣！）簽字到依家隔咗成兩年幾，真係諗過好幾次仲有必要補擺嘛？但係見到父母嘅感動同愛，一切都好值得！」

林泳淘除了多謝父母外，也有感謝老公，大讚是世界上最完美的男人，她表示：「點解咁多年你都可以帶畀我咁多愛同歡樂，希望你長命百歲，陪我到老。多謝所有嚟我哋婚禮嘅朋友，嚟得嘅都係我哋人生入面最重要嘅朋友，無你哋無限量嘅愛同支持，我諗廢hea嘅我哋，真係好多嘢都搞唔掂，第一次結婚好多甩漏招呼唔到，希望朋友們多多包涵。」