神級女優　床技大激鬥

兩位神級女優響蓮同神木麗嚟個比併，睇吓邊個可以成為神中之神啦！（互聯網）

日本AV界有好多神級女優，佢哋嘅樣貌同身材都咁吸引，能夠睇到佢哋喺床上獻技可以話係莫大福氣！今日就搵嚟兩位神級女優神木麗同響蓮比併一下，睇吓邊個可以成為神中之神啦！

極致華麗胴體

日本AV界嘅大集團SOD曾經擁有實力強橫嘅女優陣容，包括有一姐紗倉真菜、魔性美人古川伊織、G奶媽媽白石茉莉奈等，不過其中兩位花旦已經引退，家陣只剩低紗倉真菜繼續演出，好彩SOD發掘高質新人一向不遺餘力，好似神木麗就係其中一位喇！

佢樣貌綺麗迷人，身材更係誘人，連知名插畫家，亦係女優評論家嘅杜之日石中華都盛讚佢擁有「絕美H奶、S形腰肢、橢圓形美尻」，因而獲封「極致華麗胴體」嘅美譽。佢參加由SOD主辦嘅「魔鏡號25周年灰姑娘選秀比賽」並奪得冠軍而入行，由於佢身材高挑豐滿，而且肌膚白滑鮮嫩，甫出道便備受注，加上佢演出夠投入，又樂於同男優互相配合，令作品精彩度大大提升！另外，佢散發出一股迷人嘅姊系氣質，扮演飢渴姐姐角色夠晒入型入格，被稱為神級女優絕對唔係冇理由！

神木麗

年齡：23歲

身高：5呎6吋

三圍：37H-24-35

色慾三冠王

神木麗呢位神級女優咁勁，咁有冇咩女優可以同佢匹敵呢？當然有啦！佢就係被稱為「史上最年輕色慾三冠王」嘅響蓮喇！今年21歲嘅佢，雖然個樣唔算好標青，但勝在夠年輕，面上仲散發出活潑開朗嘅可愛光芒，相當得人鍾意。至於身材方面，纖巧得嚟帶健美感同結實感，條腰只得21吋咁幼，令心口對D奶更見凸出，感覺同曾經相當出名嘅騎乘女王妃乃光有幾分相似。

佢喺今年4月由AV廠Kawaii帶入AV界，廠方大讚佢潛質優秀，仲封佢為「令和最強好色之女」以「三冠王」，原因係佢擁有「超強潮吹」、「超強仰天長嘯」以及「驚人痙攣反應」三大特點！事實上，響蓮喺AV演出中的確顯得反應強烈，表演潮吹功夫更加一絕，只要畀男優輕輕刺激就會瘋狂噴水，喺體位交歡過程當中亦經常出現缺堤情況，令床戰精彩無比，絕對係本年度嘅神級新人！

響蓮

年齡：21歲

身高：5呎3吋

三圍：33D-21-34

第1回合

鬥身材

神木麗同響蓮兩位嘅身材都極為吸引，級別真係有神級咁勁！不過蓮妹嘅身材雖然係纖瘦婀娜，但係肌膚唔及神木麗咁白淨，亦唔及佢咁大波，所以係輸蝕咗少少。

第2回合

鬥肉緊

神木麗喺東家SOD嘅調教之下，演出時投入度相當高，不過論表情同反應都唔及響蓮咁激烈，因為佢除咗同男優砌到忘晒形兼表情肉緊，更加係幕幕都爆發出潮吹！

第3回合

鬥好Feel

響蓮喺AV演出中表現得夠肉緊忘形，的確係精彩，但係感覺就好似燒炮仗咁，砌完就冇晒感覺。而神木麗演出時更能夠將一股風騷迷人嘅感覺由頭到尾呈現，到床戰完畢仲識得露出一副滿足又意猶未盡嘅表情，令人睇得更加有Feel。

神木麗更勝一籌

響蓮呢位新人擁有神級靚偈，床上表現又夠肉緊，的確質素優秀，絕對有能力成為本年度嘅新人王！不過，神木麗一樣有神級身材，而且更能夠呈現出風情萬種嘅迷人意態，可謂更勝一籌。