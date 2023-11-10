姜濤反擊網民負評　忍無可忍終極爆Seed：按鍵可以傷人

男團MIRROR人氣王姜濤，早前出席活動時獻唱一曲《蒙著嘴說愛你》。片段網上流出但被指有「咪嘴」之嫌，結果遭到網民熱討。事件發生多日持續發酵，姜濤終於抵受不了並網上爆Seed，罕有地在社交平台發文反擊網民的負面批評，他表示：「抱歉真的忍不了」。接着，他轉發了回覆一名網民日前對他疑似「咪嘴」的負評發文，該網民曾留言斥姜濤：「其實一聽就知唔係真唱啦，比d（啲）認真同專業得唔得呀？唱首歌都要咪？真係唔ok啊！」姜濤以真身回覆：「你可以不喜歡但請你不要用你的主觀觀點去抹殺別人的努力，最讓我覺得生氣的是你的IG裡有一系列關於精神健康的分享，很好，但請你自己也要做到。不然我真的覺得很諷刺，你永遠不知道你看似輕描淡寫的一句話，能傷害一個人多深，按鍵真的可以傷人。」

姜濤再有感而發發文：「無意中看到這個評論真的很諷刺，常在IG分享關於精神健康資訊的人，嘴裏卻在說著傷害別人的話。你真的可以不喜歡，但請不要用你的主觀臆測，去傳播沒有被證實的事。」他表示不希望這個社會上去幫別人問題的人，自己卻做著傷害別人的事。