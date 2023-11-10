富豪點解有咁多間別墅？四仔片廠認為呢啲別墅唔單止係用嚟度假，仲有私藏嬌娃，然後借度假為名去偷歡，所以有唔少以此為題材嘅作品，滿足四仔迷變成富豪喺別墅左擁右抱嘅慾望！

情慾三人行

如果老婆發現老公金屋藏嬌，一定會嬲爆，但呢套由DORCEL製作嘅《Luxure: My Wife's Fancies》中嘅女主人，卻一啲都唔介意，仲加入戰團玩埋一份添！由Candie Luciani、Mariska X等索女脫星演出，講老婆一直夢想能夠同老公及閨密嚟個情慾三人行，於是佢安排老公搭上閨密，然後喺別墅度齊齊尋歡。雖然劇情離地，但勝在一眾參演嘅脫星樣靚身材正，係套新鮮感及情慾味濃之作。

全天候服侍

別墅藏嬌嘅好處，唔止能減低被正印發現嘅風險，仲可以隨時隨地去溫存！講緊係Brazzers出品嘅《Baby Got Boobs #29》劇情，片中幾個嬌娃唔單止顏值高，身材更係前後齊料，最重要係佢哋溫柔體貼，兼且全天候服侍，加埋出色嘅床技及激烈反應，令富豪沉醉於溫柔鄉之中。而片廠更租咗間別墅實景拍攝，真係落足本㗎！

小三陰謀

正印點解咁驚老公藏嬌？咪就係擔心自己嘅正印地位不保囉！而Pure Passion炮製嘅《Beautifully Stacked #12》，今次就以此小三陰謀為主題，嚟個爭權奪位加情慾關係嘅四級故事。由Davina Davis、Angelina Diamonte等多位癡女系脫星參演，故事講作為小三嘅佢哋，憑住高質外形及一流床上功夫，令富豪暈晒大浪，同時佢哋暗中密謀搶奪正印嘅地位，不過正印亦非善男信女，而富豪亦唔係懵然不知，究竟小三嘅陰謀最後能否成功，而正印又點出招反擊呢？就要等大家自己睇喇！

碟評

以金屋藏嬌為題材嘅四仔，講到底其實都係玩偷情元素，而呢類作品有大把，故此要拍出新鮮感，就要靠片廠及導演嘅創意。喺3套推介作品中，以由正印出發大搞藏嬌計謀嘅《Luxure: My Wife's Fancies》最有新鮮感，但講到偷情味卻以《Baby Got Boobs #29》最為濃烈。