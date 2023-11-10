李爾晨高度評價古佩玲　自認怕醜接吻戲不敢直視

藝人李爾晨(Kyle)曾是香港甲一排球員，近年於娛圈獲得不少發展機會，除了演戲之外，他亦夥拍友人於尖沙咀開設健身室，今年7月，他再與沈震軒於銅鑼灣投資開設第二間健身室，現年31歲的他，絕對是年輕有為。

Kyle於無綫台慶劇《羅密歐與祝英台》中飾演陳豪的年輕版梁山伯，首度與劇中飾演年輕版祝英台的古佩玲(Kelly)合作。Kyle讚古佩玲友善，與她合作感覺很舒服，又指她有時甚至會提出意見給演齡較淺的自己：「因為有時對手同對手之間，你好怕對方會覺得你演得唔好，咁我作為比較新嘅時候，佢會同你講話『okay啊，你繼續啦』。尤其是拍談情場口，自己係比較害羞，有時連講對白都有啲尷尬，我係怕醜到有啲唔敢望住Kelly，有一場戲我要錫落去，佢就叫我唔使驚錫落嚟，你會感覺到佢同你係站在同一陣線，大家都係想做好件事。」

問到Kyle之後想演甚麼角色時，他表示有三類：「第一係想演臥底，亦正亦邪，呢類角色最好展示嗰位男演員嘅可塑性，第二係演運動題材嘅勵志片，因為依家香港好需要呢種片去激勵人心，第三想演愛情片，我其實好希望將來有成就可以把自己嘅初戀寫成一個劇本拍出嚟，亦都唔介意演同性戀題材嘅劇集。」

說到之前與有「翻版陳瀅」之稱的伍倩彤(Gillian)遠赴蘇格蘭拍攝旅遊節目，預告似J2節目《CP訓練營》後續。Kyle曾直言希望可以和Gillian私下發展：「我覺得佢好有神秘感，我哋一直保持一個距離，但呢個距離又幾好，而且我同佢有好多淵源，大家有好多共同朋友，咁啱劇組揀咗我哋兩個拍節目，有好多嘢好似冥冥中注定，幾浪漫，不過始終大家都好忙，所以再去有更深入嘅發展就可能唔係時候。」

Kyle多年前曾與澳門小姐麥嘉欣拍拖，但二人分手後，他坦言暫未遇到可以令他全心全意投入的對象。問到有甚麼擇偶標準時，他說：「我自己鍾意樂觀開開心心嘅女仔，鍾意做運動，情緒穩定好緊要（外貌？）演員許瑋甯同埋桂綸鎂，我自己好鍾意睇佢哋嘅相，覺得佢哋好時尚。」