【是日通勝】

農曆九月廿八

癸卯年 癸亥月 癸酉日

吉時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

宜：大事勿用

忌：詞訟、伐木

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：18、24、25

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：別為自己製造麻煩，有些事情不要太執着。

金牛座：得到幸運之神眷顧，穿黃衫可令運勢更旺！

雙子座：動怒會傷肝，好好控制脾氣，對身心有益。

巨蟹座：運氣不是成敗關鍵，做好本分才是最重要。

獅子座：財運特別差，勿再亂花錢，否則後果自負。

處女座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

天秤座：求財切忌急躁，判斷力差，容易因小失大。

天蠍座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

人馬座：各方面的運勢都不錯，要懂得感恩和知足。

山羊座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

水瓶座：爭取良緣要靠自己，不夠主動難打破悶局。

雙魚座：愛不是遊戲，感情關係是需要用心經營的。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 正財旺

（跌）兔 財運差

鼠：言行務必謹慎，以免讓自己陷入困境。

牛：偏財旺，出外購物容易買到超值貨品。

虎：適合留在家陪伴親人，共享天倫之樂。

兔：是日沖煞，財運差，有需要勒緊褲帶。

龍：正財旺盛，對從事銷售生意者最有利。

蛇：懂得謙讓包容，可在社交場合獲好評。

馬：需和時間競賽，做事要分清輕重緩急。

羊：有意想不到的好事發生，要懂得感恩。

猴：爛桃花出現，單身者要提防美色誘惑。

雞：做事粗心，失誤頻頻，容易因小失大。

狗：易遭小人陷害，不要涉獵高風險投資。

豬：可把壓力化為動力，遇到困難也不怕。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

天蠍座的愛情觀

天蠍座的人在愛情方面擁有獨特的觀點和深度的感受，對愛情充滿熱情和渴望，通常會全身心地投入一段關係中。他們對於愛情非常認真和專注，追求真摯和深度的感情連結，並且不喜歡膚淺和表面的關係，希望能夠找到一個與自己心靈相通的人，並在關係中建立起深厚的情感連結。

他們也非常忠誠和專一，一旦愛上一個人，會全心全意地專注在這段關係中，不會輕易放棄，希望能夠與伴侶建立堅固的信任和忠誠的基礎，並願意為了這段關係而努力。

他們在愛情中非常深情和熱情，會用心去照顧和關心伴侶，願意付出一切，希望能夠燃起愛情的火花，並且在關係中維持着激情和浪漫。

然而，天蠍座的人也可能展現出一些負面特質，例如佔有欲和猜忌心。由於他們對愛情非常專注和投入，可能會變得過於佔有和猜忌伴侶，導致一些問題和衝突，因此需要學會信任和放鬆。

總結來說，天蠍座的人追求真摯和深度的感情連結，願意為了愛情而努力。然而，他們也需要學會控制自己的佔有慾和猜忌心，建立起相互信任和尊重的關係。只有這樣，他們才能夠在愛情中獲得真正的幸福和滿足。