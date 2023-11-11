星玄︱蔡潔爆紅「食住上」做歌手　千萬豪宅意外曝光　

今日係11月11日，農曆九月廿八，宜大事勿用，最旺生肖係龍，屬龍嘅人正財旺，可努力為事業打拚，賺得第一桶金。藝人蔡潔屬龍，近年事業運強勢，接劇不斷，帶動財運，賺得豬籠入水。日前蔡潔為愛貓「豬仔」大搞4歲生日，廣邀一眾好友到家慶祝，但亦意外曝光其位於九龍的千萬豪宅，雖然家居則身價不菲，但家中嘅裝潢卻走平實簡易風格，整體以白色及原木為家中嘅主調，給人一種既溫馨又舒適嘅感覺。其實人氣急升嘅蔡潔，其生活質素提高不少，這事早已有迹可循，她早前接受訪問時自爆居住環境得到改善，而今次大宅曝光一事也印證了，的確變得相當不錯！

蔡潔在《香港人在北京》中出色嘅演技，得到唔少觀眾嘅一致好評，劇中佢飾演一名女強人，而呢個角色畀佢好大空間發揮，過足戲癮。剛在「公仔箱」獲得名聲嘅佢，竟然決定適逢明年出道10周年，密謀為打造新歌，殺入樂壇！

今日幸運星係金牛座，得到幸運之神眷顧，穿黃衫可令運勢更旺。身為金牛座嘅藝人莊思敏，雖近來捲入JPEX風波，不過也無損她的好心情，周圍去玩，無牽無掛！上個月嘅佢約咗一班朋友，齊齊過大海夜蒲，更以低胸露腰衫加短裙仔戰鬥格上陣，雖則近年要經常北上搵真銀，也要「Work Life Balance」，照顧身心健康，正所謂「偷得浮生半日閒」！