爆操女神｜百萬網紅教床上運動　D奶鄧洢玲親授鬆筋秘訣

如果你係打工一族，日日返工都要對住電腦係咁做，就算未變石頭人都一定腰痠背痛，但平時收工放假又懶得做運動，搞到問題越愈嚟愈嚴重。不過要解決筋骨問題並非難事，今集爆操女神就繼續有「阿旦」鄧洢玲，同埋沈靖喬（Ching Q）教大家一個輕鬆又簡單嘅伸展動作，唔需要用到任何嘅設備同工具，隨時隨地都做到！其實拍片教人做瑜伽同拉筋都有唔少，好似內地網紅周六野（Zoey）專門教人簡單拉筋，擁有逾百萬粉絲，曾經拍片教喺床上做伸展動作，起身都可以即刻做。不如睇吓今集阿旦，會教我哋咩新動作喇！

今次教嘅伸展動作係鴿子式（Pigeon Pose），有效放鬆盆骨位置之餘，仲可以紓緩腰痠及後背繃緊嘅症狀，幫助紓緩、延展脊椎。首先要做返個All Four Position，記得手腳要對齊。對齊好後就可以深呼吸，抽高屁股，之後就要慢慢平衡。如果感覺到腳筋唔夠鬆嘅話，可以試吓好似踩單車咁，直到腳掌掂到地。

成功做到All Four Position之後，就可以正式轉去做Pigeon Pose。先保持All Four Position的姿勢，然後將右腳往前至雙手後方，並與雙手保持平衡，左腳向後伸直並用腳趾貼地，最後將屁股完全貼地及打直背部。睇到咁多好處係唔係想即刻做呢，咁就要打開條片，學點樣做喇！

鄧洢玲（阿旦）服裝：Too Chill For Yoga

沈靖喬（Ching Q）服裝：Adidas