趙露思慶生派對被轟掠水　趷籮熱舞走音捱嘲

內地「甜寵女神」趙露思前日舉行生日派對與粉絲慶生，全程載歌載舞落力表演，更化身韓星性感上陣勁舞派福利，不過慘被網民挑剔唱歌走音兼要付費線上觀看疑掠水，幸獲粉絲代為平反。

前日是趙露思的25歲生日，她舉行生日會免費招待3,000名粉絲一齊慶祝，全晚換了6個造型，除了唱歌跳舞，又表演彈古箏及鋼琴。其中最令人驚艷的是她以低胸露腰裝襯短褲性感上陣，舞姿火辣，摸胸又趷籮，引來全場尖叫聲不斷。高潮環節莫過於她換上紅色古裝彈古箏，令粉絲想起她在劇集《星漢燦爛》的角色。

忍唔住爆喊

趙露思完成表演後感性表示：「兩個月前從某一天收工吃飯時，我忽然想說今年可不可以給粉絲們辦一場見面會，因為我沒有給他們辦過，然後他們一直這樣對我……」此時她忍不住哽咽，停了一會兒續說：「但是我沒有想到，我只是隨口說，工作人員及老闆們都說好立刻就辦，務財老大就說多少錢？給！非常讓人感動，有太多的支持和愛，才可以成就我今天順利的站在這裏，與你們相見。」她再三感謝粉絲，表示：「謝謝你們，讓我這個普通的女孩子變得不普通。」期間哭成淚人，全場即大叫不要哭，場面感人。

網民大讚趙露思安排了這個生日會非常寵粉，不過有人就揶揄她演唱時勁走音，雖然線下門票免費，但線上觀看就要付費買票，加上生日會現場賣衫賺錢，而送贈的禮物包則是其代言品牌的樣品，非常寒酸。粉絲們即時為偶像抱不平，指粉絲不用花費一分一毫參加生日會，還可得到禮品包已超出預期，線上門票要付費，只是因為活動是與平台合作，收費是出於平台需要，與趙露思無關。至於唱歌走音，只是因為她表演時太緊張及太感動才會失準，加上她並非專業歌手，故不應如此苛刻。