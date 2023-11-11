家有「辣妻」連詩雅　陳家樂人夫日常：揀乜都係死

藝人陳家樂與太太連詩雅（Shiga）結婚後，不時於社交網「放閃」，最近他分享到與Shiga的夫妻生活短片「揀乜都係死系列」，最抵死的是短片由Shiga「聲演」。短片首先剖析都市人洗衫的煩惱，半夜洗完衫，究竟是「捱眼瞓晾衫」先，還是「瞓醒先晾」。選擇「捱眼瞓晾衫」的家樂卻將衣物晾到「一嚿嚿」，被陳太「喝罵」：「陳家樂！你咩事呀！」

選擇「瞓醒先晾」就安全？又未必。家樂一開洗衣機便湧出陣陣浸臭未，他拿起香水狂噴癖味，晾衫時，Shiga說：「陳生！點解咁大陣浸味嘅？」家樂解釋說：「唔係呀，你啲香水嚟㗎喎。」Shiga火起說：「你仲噴咗我半支香水！」人夫生活結論是「橫又死、掂又死」，兩個選擇都是錯。網民討論則將重點放在家樂的一句對白上：「費事畀人鬧，咁鬼死巴辣。」「巴辣」人妻Shiga自己「對號入坐」，留下笑到喊的表情符號，相當玩得。

另外，家樂在放狗片中，本來開開心心、快快樂樂地打足球game，Shiga一聲令下「命令」家樂去放狗。選擇題又來，究竟是應該選擇「落街放狗」還是「繼續打機」？最後兩個結局都是狗狗在家中大便，令到家樂被Shiga問責，家樂則表示：「點解係要喺人哋進入最忘我境界時候叫我落街放狗呢。」Shiga則留下鄙視眼神的emoji，十分搞笑。在片中聲演的Shiga獲網民留言期待陳太出場。