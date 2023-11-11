東方日報C1：梁朝偉挾「三金」戰力Up　破帝后圍攻

明年春節檔將有4大導演的作品大激鬥，為免正面交鋒有所損失，即使影帝、影后孭飛的電影，亦紛紛轉攻今年12月檔期。出爐「三金影帝」梁朝偉新作壓軸於12月底上映，被多位重量級對手聯手夾攻，依然定過抬油，在內地影視數據平台的期待指數更名列前茅，未開戰先攞頭彩！

近年內地電影春節檔爭崩頭，各片為爭取靚檔期各出奇謀，雖然距離明年的「戰場」尚有3個月，但據知張藝謀、陳凱歌、馮小剛及徐克4大導演均有新作上映，屆時定必有一番惡鬥；其他電影為免正面交鋒紛紛避席，改策略轉攻12月檔期，寧願標尾會博個靚票房。

多位影帝、影后便晒冷式於12月輪流上戲，打頭陣有「三金影后」周冬雨的《熱搜》及內地電影票房No.1兼百花影帝吳京孭飛的《再見，李可樂》，緊接有金馬影后惠英紅夥拍台灣氣質女神張鈞甯及男神許光漢的《瞞天過海》、金像帝后林家棟及劉雅瑟的《潛行》、「張七帝」張家輝的《爆裂點》及《怒潮》，而壓軸登場是由「三金影帝」梁朝偉孭飛的英皇電影《金手指》。

張家輝兩片包抄

家輝兩套作品更是月初、月底輪流上映，實行「頭尾包抄」！兩片同以打戲作賣點，先上映的《爆》片夥拍於內地闖出一片天的陳偉霆，向來不錫身的家輝拍攝跳橋戲時拗柴受傷，依然頂硬上開工，預告片中，他跟陳偉霆連場肉搏，吸睛度十足。守尾門的《怒》片則由他與金馬影帝阮經天（小天）及型男王大陸擔大旗，原定去年暑假檔上映，最終因疫情問題而押後。飾演神秘殺手的家輝，片中周旋於執法人員小天及黑幫王大陸之間，預告片中，家輝癲喪地出盡力勒死對手，而一場被小天拷問的戲份，他先被起飛腳踢頭，小天再捉住他的頭猛撼落枱，繼而扯他撞牆跌落地爆缸，畫面震撼，家輝亦直指該片創下其打戲新紀錄，開拍前更要特別訓練。

「想看度」拔頭籌

至於剛升呢「三金影帝」的偉仔，孭飛的《金》片將於12月30日壓軸上映，今年一口氣有3部作品推出，相當勤力。今次的角色是他久未演出的奸角，他直言：「呢個角色真係好新鮮，好少機會嘗試呢類型，係講點樣由一個普通人，受過高等教育，後來因為好多機遇，慢慢成為一個世紀詐騙案主謀。」

面對一眾帝、后攜手圍攻，身經百戰的偉仔依然處之泰然，加上在內地影視數據平台的「想看度」中，《金》片錄得19萬多人，力壓家輝與林家棟等的作品，成為「最想看電影排行榜」亞軍，當中有兩片在手的家輝，加埋的「想看人數」不及偉仔一半，未埋牙已先輸一仗。

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