未遇到好角色　周慧敏演舞台劇隨緣

由藝人黎燕珊與粵劇小生陳培甡跨界演出的經典話劇《雷雨》近日公演，連日來獲不少圈中及名人捧場，當中包括周慧敏（Vivian）、黎瑞恩及邵美琪，3人結伴欣賞，完場後更到後台打氣。

Vivian與黎瑞恩與今次擔任時裝設計的陳華國及有份演出的陳希寶稔熟，兩人的演唱會舞台服裝均交由陳華國設計，加上陳希寶亦為服裝設計師，對方首次跨界演舞台劇當然要來支持。Vivian稱過往曾看過陳培甡兩齣粵劇，跟今次的話劇完全是兩個感覺，她又大讚黎燕珊穿上旗袍體態好靚：「佢演得好好，加上造型配合，真係好難得有個好角色！」問到她有否心郁想演舞台劇？她坦言一直以來都有人邀請，不過未遇到一個好角色又適合自己演，所以不想夾硬演，只隨緣不強求。

至於黎燕珊最開心今次在後台重遇大師級造型師張叔平和星級髮型師Herman Law：「當年我拍電影《喜寶》，阿叔（張叔平）係美指加上Herman設計髮型，阿叔當時取笑我，你睇吓自己個肚腩，自此之後，我就唔俾自己有肚腩 ! 今次後台重遇，就同阿叔重提呢件事，佢一句話都影響咗我咁耐呀。」至於黎燕珊的一對仔女會否來到場支持？她表示兒子在外地工作未能捧場：「佢睇完我舞台上嘅演出照片，就大讚特讚，話完全唔使擔心我，話我一定掂！囡囡就當然會來捧場啦！」