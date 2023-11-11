食用米保存小貼士　冷藏好食啲？

米飯作為每日餐桌上的主食，又能佐配不同的菜式，可見米的味道、口感非常重要。而開封過後的大米大家是如何保存呢？香港濕度高，米不僅容易受潮，而且還易生蟲。以下將分享如何正確保存食用米，讓它的口感、風味保鮮。

1.米要冷藏

很多人都習慣將開封後的米倒進廚房的米缸或是其他容器，但其實相比起常溫保存，米更適合冷藏保存。在氣候濕潤的地區，如果米於室溫存放久了，不僅容易長蟲，口感變差，還有機率發霉，甚至產生黃麴毒素，這是種一級致癌物，且肉眼難以辨認。因此，建議將食用米倒進密封盒后再放入冰箱存放，這樣既能使米與空氣隔絕，又能避免其被冰箱裏的其他食物污染。若是想要常溫保存，建議將米放在溫度及濕度都低的陰暗處，並避免陽光直射。此外，微波爐和冰箱附近的溫度會比較高，廚房和水槽周圍的濕度會較高。因此盡量避免將米擺放在這些地方。

2.新舊米分開存放

相信不少人見到家中的米缸的米就快見底時，就會開一包新的米，並將其混入舊米當中。首先，一直追加新米會導致始終有一批口感欠佳的舊米存在，可能就會出現剛剛提過的問題。因此，不要擔心麻煩，將米缸的米吃盡後，先要清理一遍米缸，去除內裏的灰塵和米糠等雜質，再倒入新米，這樣就能更好地保持米的品質。

3.保持乾爽

煮飯的過程中，很容易就會用沾水的手從米缸裏取米，如果滴進水珠很容易使米附着水氣，從而導致發霉。因此，務必保持雙手在乾爽的狀態下去量米。

保存米時要謹記這三個要點「溫度、濕度、氧化」，並挑選遠離高溫和高濕度的存放位置，可使用密封的容器避免米與空氣接觸，這樣就能餐餐都享用香氣滿滿的大米了。同時也需要注意不要一次性存放太多開封的米，因為其實米也有保質期。