張翼和憑一身好功夫進身娛樂圈　電影廣告密密接

藝人張翼和（Jonas）2016初次涉足演藝界，至今拍過不少廣告、劇集及電影，更曾與影帝級的張家輝及林家棟合作，不論公仔箱至大銀幕也可見到其身影。現年47歲的Jonas原任職執法人員，機緣巧合下進身演藝圈，他説：「當年我跟咗20幾年嘅上司，出去開咗間私人保鏢公司，見佢做得唔錯，我就辭職加入佢公司做私人保鏢，有次個客入咗間舖頭睇嘢，我就喺門口等佢，咁啱有位女士行過，遞咗張卡片畀我，話我好適合拍佢嘅廣告。」他笑指當時以為對方是騙徒，因此寒暄幾句帶過，將卡片放在衫袋便算，後來好奇之下託朋友幫他調查一下，才知道對方是一間歷史悠久的大廣告公司：「同老闆提過，佢話唔阻住做嘢冇所謂，所以就以見識吓嘅心態去面試。」結果他便接拍了人生第一個電視廣告。

後來他持續接到廣告商邀請，一直以兼職形式接拍廣告，到2018年正式離開私人保鏢行列，開設了自己的公司並教授自衞術。

Jonas拍了甚多廣告，問他為何不全職投入時，他笑謂：「餓死都似，哈哈！（覺得邊方面吸引到有廣告商不停搵你？）可能市場少我呢啲樣啩！」他解釋或與他一直持觀摩心態，不怕蝕底有關：「喺香港去Casting係冇報酬，所以未必個個會去，但我每逢有Casting都一定會去。」因為以前工作的關係，練得一身好武功的他，亦對槍械使用有相當知識，故成功令他接到更多工作邀請：「除咗以演員身份拍電影外，我亦會做動作或槍械指導。」

談到未來目標，他表示自己仍在學習階段，直言非常欣賞已故演員吳孟達(達哥)：「成日睇佢啲戲，最深刻係佢喺《少林足球》入面嘅演繹，佢可以用笑面帶出內心嘅難過，比起喊住嚟做難好多，而且達哥無論拍住邊位天王巨星，都一樣可以演得揮灑自如，唔會受對方嘅氣場影響演出。」