馬浚偉開騷　忘我演出台下拍掌聲扮聽唔到

藝人馬浚偉自任監製、藝術及創作總監的6場沉浸式演唱會昨晚（10日）開鑼，是次演出以「四季」為主題，經歴春夏秋冬，引領觀眾走進幸福的旅程，現場製造飄雪和吹泡泡效果，更容易投入氛圍當中。謝幕時，他表示不會當是次是演唱會，會視為藝術作品，他笑稱：「你見我冇理過你哋，送花唔理，畀錢我都唔收，你哋依家先畀吖！希望帶幸福感畀大家。」昨晚金牌監製梅小青和藝人梁思浩等捧場，而周慧敏、顧美華和蓋鳴暉等致送花籃。

他騷後受訪表示今次全程投入，忘我地演出，台下叫聲及拍手聲都扮聽不到，笑言好彩冇人舉應援牌，演唱會主題為傳達幸福，問他現在是否好幸福？他稱：「一路都好幸福，好想大家都幸福，心理博士下午睇我綵排都讚，估唔到我會用戲劇串連，啲歌精都挑細選，希望唔同年齡層觀眾都有共鳴。」兩個小時不停唱出23首新舊歌曲，聲線持久力強，他表示平日有跑步練氣，鍛煉到可以跑住唱，相當長氣，笑言生命力都好強，演出時他甚至一滴水都冇飲。

他表示前日綵排時發生小插曲，因飄雪弄致地濕，有工作人員不慎滑倒，他亦吞下不少雪：「抬起頭唱《大約在冬季》時，成口都係雪和泡，今日一落雪我就烏低頭。」頭場感受到觀眾好熱情，超出他預期。不少藝人會慎防開騷中招，多選擇閉關，但馬浚偉卻不戴口罩走到人多地方，自爆從未試過染疫，笑言：「我抗菌力都好強，其實每日都會飲中藥如葛根湯，又會食維他命C，有保健作用。」