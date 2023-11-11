李尚正盧頌恩歐洲之旅　挑戰捉扒手

藝人李尚正(阿正)夥拍盧頌恩(妹頭)主持的HOY TV皇牌節目《臥底旅行團3.0》爆笑回歸，二人之前喬裝旅客參加平價旅行團，感受「中伏」騎呢景點大放笑彈。於明天(12日)播出的第5集中，阿正及妹頭繼續歐洲之旅，二人對歐洲扒手黨非常好奇，聽過導遊提點後，一路上雀躍討論路人中誰是扒手，幾乎連景點都不再留意。途中遇上一對歐洲情侶緊貼在後，非常有可疑，阿正、妹頭竟然反客為主，反跟蹤他們，認真大膽。

跟蹤路上，二人到達景點布拉格廣場，欣賞世上最古老之一的天文鐘響鐘。布拉格廣場內人山人海，可能做得旅行團臥底多，二人總覺得人人都似扒手，嚴密防守財物。但正當二人閒逛附近市集，放下戒心之際，妹頭好心為一名路過少女揸機拍照，期間竟然有兩位相信是少女同黨的男士，走近妹頭身邊更撞到她外套的袋。不過有驚無險，妹頭最終未有發現任何損失。

阿正、妹頭雖然身在歐洲，但團隊安排了一晚中式晚餐給二人品嘗，在布拉格中餐館細味蒸水蛋、豉油蒸魚。二人心情大好，讚不絕口，阿正更建議為團餐改名「Don't歐農家菜」。

捷克行程告一段落，旅行團改向奧地利進發，一行人坐巴士到達聖沃爾夫岡小鎮，遠眺阿爾卑斯山群山。阿正、妹頭一落旅行車見到雪山，興奮至「嘩嘩聲」，表示「好似仙景、發緊夢咁」。阿正更開心得少女心大發，張開手臂360度轉圈。原來今次是阿正人生第一次親眼見到阿爾卑斯山，他表示不枉之行。