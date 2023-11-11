韓系層次剪多變化　顯髮量兼修面形

隨住天氣變化，除了衣櫃需要換季，也記得要為頭髮換換造型，馬上來參考一下近期韓國流行甚麽髮型吧，如果選對了適合自己的髮型，甚至會有增加髮量的視覺效果！

「公主切」

近年流行起來的「公主切」即使到了今年仍然熱度不減，甚至不少女生也爭相倣效。「公主切」是將兩側一小撮頭髮剪至顴骨至下巴位置，跟後面的長髮形成明顯的斷層感。雖然不少女生覺得比較難駕馭，但如果有興趣想嘗試「公主切」的女生，一開始可以把兩側頭髮的數量減少，這就會更有輕盈感不顯厚重，搭配齊劉海更可以修飾面形。

水母及肩髮

水母及肩髮是由內到外的漸層，最內層的頭髮長度會落在肩上到鎖骨，愈外層會愈短，髮型師會將髮尾稍微打薄，後腦勺的髮量保持住適當的厚度和蓬鬆度。韓星太妍早前亦以水母髮型示人，髮尾微微捲曲外翹，感覺更可愛調皮，多層次的頭髮看起來更蓬鬆，髮量增厚。

蘇子葉劉海

最近也是韓國很流行的蘇子葉劉海，是將三七分界的斜劉海貼住額頭，再用髮夾固定。因為髮型很像韓國小菜蘇子葉，因此得名。打理的方法也不困難，只要將劉海用髮夾固定在耳側，再挑出一些碎髮，最後用定形噴霧固定便可，在髮根位置亦不用特別吹出豐盈感，不但可以平衡面形比例，對於長臉、高額頭的人都具有修飾效果。