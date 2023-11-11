Irene@Red Velvet狂擸97萬票當選K-Pop女王

海外韓流網站《KingChoice》早前展開「 THE QUEEN OF KPOP 2023」票選活動，吸引全球K-Pop粉絲爭相投票，曾因耍大牌風波而有損女神形象的女團Red Velvet成員Irene依然人氣超強，以多達97萬票力壓一眾女團成員登頂，膺海外網民心目中的「K-Pop女王」，並以大比數拋離以27.7萬票屈居亞軍的隊友Joy。

另一女團ITZY成員留真以12.2萬票進佔第3位。人氣女團TWICE台灣成員周子瑜以8.6萬票排名第4位，力壓以3萬多票進佔第5位的BLACK PINK泰籍成員Lisa。至於Red Velvet成員Yeri、Seulgi及Wendy依次排名第6至8位。

女團Everglow成員Aisha與LAPILLUS成員Chanty排名第9及10位。TWICE成員志效位列第11位，而BLACK PINK成員Jennie、Rose及Jisoo則分別排名第12、13及23位。女團少女時代成員Yoon A躋身第14位；IU、秀智、泫雅及泰妍依次排第16至19位。