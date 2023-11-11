滋味大閘蟹盛宴　限定「蟹」逅

來到11月，天氣漸涼，大閘蟹愈加肥美，坊間餐廳紛紛推出高質的大閘蟹盛宴，除了開開心心拆蟹，還有不同的菜式選擇，吃時配花雕又或薑茶，最高享受。

江蘇風味

講到最識食大閘蟹，首推上海和江浙地區，上環江蘇銘月推出多道道蟹粉菜式，除有傳統出品外，創意推介有生拆蟹粉伴法包、黑魚子蟹粉皇香煎手拉米腸和煎焗大閘蟹生扣去骨走地雞件等。同時間，餐廳會推出季節限定的秋季蟹粉套餐，當中包括黑魚子熏蛋、上海煙熏䱽魚和涼拌杭椒鮮鮑角等菜式，讓大家一嘗地道風味。

花膠鮑魚拼配

鮮味蟹粉配高級食材，拼出美味火花。尖沙咀香港W酒店星宴中餐廳除供應6両大閘蟹，還以多款矜貴食材入饌，包括外脆內嫩的蟹粉扒百花煎釀花膠、濃郁的石鍋鮑魚蟹粉燴飯和香口的蟹粉鍋巴脆蝦球，其他還有蟹粉燴官燕、金盞蟹粉龍蝦球和蟹粉滑豆腐等選擇，高級美味。

套餐度身訂造

和一大班朋友食大閘蟹，唔想煩最好選套餐。荃灣西如心酒店「如」中菜廳分別推出2款6道菜的套餐，金秋蟹逅大閘蟹饕宴有蟹粉小籠包、原隻清蒸大閘蟹和蟹粉豆腐外，其他有涼拌葱油海蜇、蟲草花螺頭燉雞和臘味糯米飯。另一款極上蟳味大閘蟹盛宴就有蟹粉小籠包、原隻清蒸大閘蟹、蟹粉扒豆苗和蟹粉葱油拌麵，配醉鮑魚、話梅番茄和花膠筒螺頭燉湯，各有特色。

當蟹粉遇上烤鴨

每個地區的中菜都有不同的風味和味道，互相配搭可擦出火花。中環京川滬餐廳霞飛飛推出2款套餐，大閘蟹蟹粉套餐有鮮拆蟹粉生翅或鮮拆蟹粉花膠海皇羹，吃過6両大閘蟹後，緊接有蟹粉芙蓉帶子蟹斗、清炒甜豆蟹腿河蝦仁、蟹粉扒豆苗和蟹粉小包等菜式。另一款蟹粉‧北京填鴨套餐供應蟹粉獅子頭、蟹粉脆皮百花釀花膠和清沙蟹粉河蝦仁等蟹粉菜外，重頭戲是套餐配有片皮烤鴨，皮香肉嫩，最適合和朋友分享。除了套餐和單點菜式，餐廳推出蟹粉特惠孖寶，指定蟹粉菜式可和樟茶鴨、葱油炸子雞、水煮牛肉和蜜汁叉燒等作配搭，價錢亦夠親民，選擇就更多。

經典與創意

傳統的蟹粉菜固然美味，創意的菜式則為客人帶來新鮮感。飲食集團aqua restaurant group旗下中菜館，都推出不同的蟹粉菜式。在中環The Chinese Library，客人可先嘗原隻蒸大閘蟹配薑茶，之後享用蟹粉拌手打烏冬、蟹粉燴花膠、蟹黃杏仁卷和蟹肉雲吞等菜式。來到尖沙咀胡同，則有傳統的蟹粉小籠包、富口感的蟹皇帶子鍋巴和香濃的蟹皇羹等，任君選擇。

開胃川香

除了上海風味，大閘蟹融入不同的地區菜系風格，亦很有新意。優意集團旗下的餐廳推出「蟹味盛宴」系列，分別打造不同風味的大閘蟹菜式。較特別是川菜餐廳鄧記和鄧記川菜，就特別設計老壇子酸菜大閘蟹和花椒煎大閘蟹，前者以蟹肉配豬紅，後者散發出陣陣麻花。南海一號及二號除有蟹粉玉子豆腐和蟹粉鍋巴，南海一號特別推出蟹粉豚肉肉夾饃，黑豚肉和蟹蘸饅頭吃，口感豐富。至於夜上海就有蟹粉醬肉菜飯代替傳統拌麵，為味道添上新意。